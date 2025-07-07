Вспыхнул пожар на месте хранения боеприпасов на Николаевщине. Есть одиночная детонация, - ОК "Південь"

Сегодня, 7 июля около 10.00, в одной из громад Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Как отмечается, причина возникновения пожара уточняется, но, по предварительной информации, она не связана с вражескими обстрелами. Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы. Происходит одиночная детонация.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС. Пожарные прилагают максимум усилий для ликвидации пожара, очаг возгорания локализован.

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"Склад расположен за пределами населенных пунктов. Угрозы местному населению нет, но просим всех оставаться в безопасном месте.

Командованием создана комиссия для проведения детального расследования данного события, определения вины должностных лиц, чьи действия или бездействие привели к пожару. Поскольку каждая единица материально-технических средств бережет жизнь и здоровье наших воинов на передовой", - говорится в сообщении.