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Новости Пожар на складе боеприпасов
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Вспыхнул пожар на месте хранения боеприпасов на Николаевщине. Есть одиночная детонация, - ОК "Південь"

Завод в США по производству боеприпасов для Украины

Сегодня, 7 июля около 10.00, в одной из громад Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".

Как отмечается, причина возникновения пожара уточняется, но, по предварительной информации, она не связана с вражескими обстрелами. Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы. Происходит одиночная детонация.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС. Пожарные прилагают максимум усилий для ликвидации пожара, очаг возгорания локализован.

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"Склад расположен за пределами населенных пунктов. Угрозы местному населению нет, но просим всех оставаться в безопасном месте.

Командованием создана комиссия для проведения детального расследования данного события, определения вины должностных лиц, чьи действия или бездействие привели к пожару. Поскольку каждая единица материально-технических средств бережет жизнь и здоровье наших воинов на передовой", - говорится в сообщении.

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боеприпасы (2376) взрыв (6845) Николаевская область (2163) пожар (5986)


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Топ комментарии
+7
Пилять... Почему до сих пор боеприпасы не хранятся под землей?
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07.07.2025 13:21 Ответить
+5
Як це можна зберігать щоб запалало??ЗЕскотва напевно гроші розкрали і сліди замітають...
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07.07.2025 13:22 Ответить
+4
та ладно..чего вокруг них сухая трава?
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07.07.2025 13:22 Ответить
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Пилять... Почему до сих пор боеприпасы не хранятся под землей?
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07.07.2025 13:21 Ответить
та ладно..чего вокруг них сухая трава?
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07.07.2025 13:22 Ответить
Під землею міста зайняти, там москалі або ховаються, або от ховалися
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07.07.2025 13:35 Ответить
Як це можна зберігать щоб запалало??ЗЕскотва напевно гроші розкрали і сліди замітають...
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07.07.2025 13:22 Ответить
ну так, в нас же вори, тупака та лінтяї всі тільки Зе
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07.07.2025 13:24 Ответить
смішно тобі гнида? а ну назви на яких керуючих посадах в нас зараз не ЗЕ?
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07.07.2025 13:26 Ответить
На Рошен, там крізь його виборці
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07.07.2025 13:33 Ответить
Та ну нах - яка суха трава біля складів - нас колись шось навчит?
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07.07.2025 13:24 Ответить
Порох склади взриває!!!!Чи то вже не Порох?Та пох,все одно барига вінаватий!!!!!
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07.07.2025 13:26 Ответить
Ти справді вважаєш що він барига, чи то так в методички написано
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07.07.2025 13:30 Ответить
Сарказм
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07.07.2025 13:31 Ответить
...."Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці....

Загроза населенню якраз є, бо якщо ці снаряди не будуть випущені по ворогу, то він буде ще більше біти по мірному населенню
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07.07.2025 13:28 Ответить
На гиляку начальника складов
Усі збитки з його зарплати
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07.07.2025 13:35 Ответить
Багато начальників покарано за браковані міни? Я щось не пригадаю жодного.
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07.07.2025 13:40 Ответить
от курва,опять Порошенко винуватий !
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07.07.2025 13:37 Ответить
***** скабєєва підказала причину пожежі .
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07.07.2025 13:38 Ответить
Четвертий рік війни, а нормальних сховищ для ***********, як не було, так і не створено.
А по документах мабуть є і гроші по кишенях владних корупціонерів розійшлися.
Хлопці, нехай з чотирма автоматними ріжками, оборону тримають.
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07.07.2025 13:42 Ответить
Під час війни за такі підпали трави,які практикуються у селах, треба суворо карати...Однак,що то за склад,який заріс травою?? Хто їм керує так?? Чи все вже продали до...
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07.07.2025 13:55 Ответить
Трава загорелась сама собой? Верим.
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07.07.2025 14:01 Ответить
 
 