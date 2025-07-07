Вспыхнул пожар на месте хранения боеприпасов на Николаевщине. Есть одиночная детонация, - ОК "Південь"
Сегодня, 7 июля около 10.00, в одной из громад Николаевской области произошло возгорание на месте хранения боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК "Південь".
Как отмечается, причина возникновения пожара уточняется, но, по предварительной информации, она не связана с вражескими обстрелами. Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы. Происходит одиночная детонация.
На месте происшествия работают подразделения ГСЧС. Пожарные прилагают максимум усилий для ликвидации пожара, очаг возгорания локализован.
"Склад расположен за пределами населенных пунктов. Угрозы местному населению нет, но просим всех оставаться в безопасном месте.
Командованием создана комиссия для проведения детального расследования данного события, определения вины должностных лиц, чьи действия или бездействие привели к пожару. Поскольку каждая единица материально-технических средств бережет жизнь и здоровье наших воинов на передовой", - говорится в сообщении.
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Загроза населенню якраз є, бо якщо ці снаряди не будуть випущені по ворогу, то він буде ще більше біти по мірному населенню
Усі збитки з його зарплати
А по документах мабуть є і гроші по кишенях владних корупціонерів розійшлися.
Хлопці, нехай з чотирма автоматними ріжками, оборону тримають.