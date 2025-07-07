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Новини Пожежа на складі боєприпасів на Миколаївщині
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Спалахнула пожежа на місці зберігання боєприпасів на Миколаївщині. Є поодинока детонація, - ОК "Південь"

Завод у США з виробництва боєприпасів для України

Сьогодні, 7 липня близько 10.00, в одній з громад Миколаївської області сталося займання на місці зберігання боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".

Як зазначається, ричина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація.

На місці події працюють підрозділи ДСНС. Вогнеборці докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі, осередок займання локалізовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники ліквідували пожежу, що спричинила вибух технічної ємності у Деснянському районі Києва. ФОТО

"Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці.

Командуванням створено комісію для проведення детального розслідування даної події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі. Адже кожна одиниця матеріально-технічних засобів береже життя і здоров’я наших воїнів на передовій", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

боєприпаси (2312) вибух (4557) Миколаївська область (2315) пожежа (4370)


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Топ коментарі
+9
Пилять... Почему до сих пор боеприпасы не хранятся под землей?
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07.07.2025 13:21 Відповісти
+5
та ладно..чего вокруг них сухая трава?
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07.07.2025 13:22 Відповісти
+5
смішно тобі гнида? а ну назви на яких керуючих посадах в нас зараз не ЗЕ?
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07.07.2025 13:26 Відповісти
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Пилять... Почему до сих пор боеприпасы не хранятся под землей?
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07.07.2025 13:21 Відповісти
та ладно..чего вокруг них сухая трава?
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07.07.2025 13:22 Відповісти
Під землею міста зайняти, там москалі або ховаються, або от ховалися
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07.07.2025 13:35 Відповісти
ну так, в нас же вори, тупака та лінтяї всі тільки Зе
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07.07.2025 13:24 Відповісти
смішно тобі гнида? а ну назви на яких керуючих посадах в нас зараз не ЗЕ?
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07.07.2025 13:26 Відповісти
На Рошен, там крізь його виборці
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07.07.2025 13:33 Відповісти
Та ну нах - яка суха трава біля складів - нас колись шось навчит?
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07.07.2025 13:24 Відповісти
Порох склади взриває!!!!Чи то вже не Порох?Та пох,все одно барига вінаватий!!!!!
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07.07.2025 13:26 Відповісти
Ти справді вважаєш що він барига, чи то так в методички написано
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07.07.2025 13:30 Відповісти
Сарказм
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07.07.2025 13:31 Відповісти
...."Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці....

Загроза населенню якраз є, бо якщо ці снаряди не будуть випущені по ворогу, то він буде ще більше біти по мірному населенню
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07.07.2025 13:28 Відповісти
На гиляку начальника складов
Усі збитки з його зарплати
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07.07.2025 13:35 Відповісти
Багато начальників покарано за браковані міни? Я щось не пригадаю жодного.
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07.07.2025 13:40 Відповісти
от курва,опять Порошенко винуватий !
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07.07.2025 13:37 Відповісти
😂
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07.07.2025 15:04 Відповісти
***** скабєєва підказала причину пожежі .
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07.07.2025 13:38 Відповісти
Четвертий рік війни, а нормальних сховищ для ***********, як не було, так і не створено.
А по документах мабуть є і гроші по кишенях владних корупціонерів розійшлися.
Хлопці, нехай з чотирма автоматними ріжками, оборону тримають.
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07.07.2025 13:42 Відповісти
Під час війни за такі підпали трави,які практикуються у селах, треба суворо карати...Однак,що то за склад,який заріс травою?? Хто їм керує так?? Чи все вже продали до...
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07.07.2025 13:55 Відповісти
Трава загорелась сама собой? Верим.
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07.07.2025 14:01 Відповісти
 
 