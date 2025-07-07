Спалахнула пожежа на місці зберігання боєприпасів на Миколаївщині. Є поодинока детонація, - ОК "Південь"

Сьогодні, 7 липня близько 10.00, в одній з громад Миколаївської області сталося займання на місці зберігання боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".

Як зазначається, ричина виникнення пожежі уточнюється, але за попередньою інформацією, вона не пов’язана з ворожими обстрілами. Ймовірно, займання сталося від горіння сухої трави. Відбувається поодинока детонація.

На місці події працюють підрозділи ДСНС. Вогнеборці докладають максимум зусиль для ліквідації пожежі, осередок займання локалізовано.

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"Склад розташований поза межами населених пунктів. Загрози місцевому населенню немає, але просимо всіх залишатись у безпечному місці.

Командуванням створено комісію для проведення детального розслідування даної події, визначення вини посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність призвели до пожежі. Адже кожна одиниця матеріально-технічних засобів береже життя і здоров’я наших воїнів на передовій", - йдеться у повідомленні.