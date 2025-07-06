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Новини Фото Вибух у Києві
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Рятувальники ліквідували пожежу, що спричинила вибух технічної ємності у Деснянському районі Києва. ФОТО

У Деснянському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території, що перекинулась на технічну ємність.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення про займання на вулиці Пухівській надійшло рятувальникам 6 липня о 16:13.

ліквідація пожежі

ліквідація пожежі

Зазначається, що на відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність.

Пожежу ліквідовано о 17:11 на площі 100 кв. м.

ліквідація пожежі

До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

ліквідація пожежі

ліквідація пожежі

ліквідація пожежі

Раніше повідомлялося, що у неділю, 6 липня, у Деснянському районі Києва пролунав вибух. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами неподалік від ТЕЦ.

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Автор: 

Київ (19827) пожежа (4368) ДСНС (5202)


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Топ коментарі
+2
Саме так.
В країні Зепід@р@сів рятувальника, який врятував колег з-під удару ракети, усунули з посади за порушення субординаці
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06.07.2025 19:28 Відповісти
+1
Ну допис емоційний. Субординація є скрізь. Добре, що всі живі. А могло бути так: у вогні лбди. От і обираєш між двох зол менше зло
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06.07.2025 19:37 Відповісти
+1
Як ти тільки живеш в Україні, якщо не поважаєш її народ. А рятувальники теж для тебе теж такі самі. Або воюють і спасають життя тільки такі як ти, херої
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06.07.2025 19:42 Відповісти
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Рятувальники в нас всі справжні Герої!
Сподіваюсь, що народ, влада і держава загалом визнають це і компенсовуватимуть їх важку і небезпечну службу!
Колись тупа хвойда дєєва, протеже авакова, намагались взага зруйнувати ДСНС, розатестуваши рятівників і взагалі перетворити на народні дружини з будь кого. Це жесть. І це тако ж намагалися протягнути воші і гніди сороса. Всі реформи для нашого послаблення без жодного виключення!
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06.07.2025 19:17 Відповісти
Ну допис емоційний. Субординація є скрізь. Добре, що всі живі. А могло бути так: у вогні лбди. От і обираєш між двох зол менше зло
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06.07.2025 19:37 Відповісти
Вчора на окраїні Риму вибухнула заправка. Бабах був знатний, бахнуло під час переливу газу з цистерни грузовика в цистерну заправки.
https://youtu.be/-g48saol_zc
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06.07.2025 19:34 Відповісти
Совпадение? Не думаю... Явно уши русни торчат...
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06.07.2025 21:13 Відповісти
Як ти тільки живеш в Україні, якщо не поважаєш її народ. А рятувальники теж для тебе теж такі самі. Або воюють і спасають життя тільки такі як ти, херої
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06.07.2025 19:42 Відповісти
За словами голови Деснянської РДА Максима Бахматова, на території підприємства за ТЕЦ у вагончику охоронця замкнула проводка. А під час гасіння вогонь перекинувся на цистерну с мастилом. Було сильне задимлення, а потім цистерна вибухнула.
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06.07.2025 20:17 Відповісти
 
 