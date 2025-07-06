Рятувальники ліквідували пожежу, що спричинила вибух технічної ємності у Деснянському районі Києва. ФОТО

У Деснянському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території, що перекинулась на технічну ємність.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомлення про займання на вулиці Пухівській надійшло рятувальникам 6 липня о 16:13.

Зазначається, що на відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність.

Пожежу ліквідовано о 17:11 на площі 100 кв. м.

До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 6 липня, у Деснянському районі Києва пролунав вибух. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами неподалік від ТЕЦ.

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