Рятувальники ліквідували пожежу, що спричинила вибух технічної ємності у Деснянському районі Києва. ФОТО
У Деснянському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території, що перекинулась на технічну ємність.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомлення про займання на вулиці Пухівській надійшло рятувальникам 6 липня о 16:13.
Зазначається, що на відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність.
Пожежу ліквідовано о 17:11 на площі 100 кв. м.
До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що у неділю, 6 липня, у Деснянському районі Києва пролунав вибух. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами неподалік від ТЕЦ.
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Сподіваюсь, що народ, влада і держава загалом визнають це і компенсовуватимуть їх важку і небезпечну службу!
Колись тупа хвойда дєєва, протеже авакова, намагались взага зруйнувати ДСНС, розатестуваши рятівників і взагалі перетворити на народні дружини з будь кого. Це жесть. І це тако ж намагалися протягнути воші і гніди сороса. Всі реформи для нашого послаблення без жодного виключення!
https://youtu.be/-g48saol_zc