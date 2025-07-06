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Новини Вибух у Києві
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Цистерна з паливно-мастильними матеріалами вибухнула у Києві неподалік ТЕЦ: були перебої зі світлом на кількох вулицях (оновлено)

вибух у Києві

У неділю, 6 липня, у Деснянському районі Києва пролунав вибух. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами неподалік від ТЕЦ.

Про це в телеграм повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ. Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці", - написав Кличко.

За інформацією голови КМВА Тимура Ткаченка, на лівому березі Києва на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках. Він також підтведив, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності.

"Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Пожежу локалізовано", - написав посадовець. 

У "Київтеплоенерго" повідомили, що інцидент із загорянням стався на території підприємства за територією ТЕЦ-6.

"Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загрози для енергопостачання Києва також немає. На підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстрені служби", - сказано в повідомленні. 

О 17:29 Ткаченко повідомив, що електропостачання відновлено. 

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Автор: 

вибух (4554) Київ (19827) Кличко Віталій (3538)


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Топ коментарі
+6
В ангар комерційного підприємства загнали цистерну з краденими ПММ?
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06.07.2025 17:21 Відповісти
+5
Так. Наришкін в цистерні був. Особисто наказав порушити вимоги "Охорони праці"
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06.07.2025 17:22 Відповісти
+5
Там на парасії ситуація веселіша..танкер з аміаком тоне під спб..аміак витікає, танкер водою поливають, щоб не випаровувався аміак..все, як пуйло любить - двіжуха!
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06.07.2025 18:32 Відповісти
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явно кацапи по дорозі замінували. Недогляділи.
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06.07.2025 17:21 Відповісти
Так. Наришкін в цистерні був. Особисто наказав порушити вимоги "Охорони праці"
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06.07.2025 17:22 Відповісти
Там на парасії ситуація веселіша..танкер з аміаком тоне під спб..аміак витікає, танкер водою поливають, щоб не випаровувався аміак..все, як пуйло любить - двіжуха!
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06.07.2025 18:32 Відповісти
Гут! 👍👍👍
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06.07.2025 18:35 Відповісти
В ангар комерційного підприємства загнали цистерну з краденими ПММ?
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06.07.2025 17:21 Відповісти
От тільки ФСБ-шного ВК нам тут не вистачало!
Що треба мати в голові, щоби оце тут постити?
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06.07.2025 17:29 Відповісти

ФСБні тролі ні разу не паляться зі своїм "вкантактє"
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06.07.2025 17:59 Відповісти
Можливо необережне поводження з рідиною, на вулиці яка спека.
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06.07.2025 17:27 Відповісти
Це 100% диверсія тих виродків, яких вербують кацапи 😡
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06.07.2025 17:44 Відповісти
Взагалі-то це в Деснянському районі.
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06.07.2025 18:14 Відповісти
Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні.
Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає.

Загрози для енергопостачання Києва також немає.
В.Кличко .
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06.07.2025 18:19 Відповісти
В рускоязичному місті кацапські терористи почувають себе як вдома. Якщо хтось і побачить, то не здасть. Сваі же ***! Русскіє!
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06.07.2025 18:49 Відповісти
 
 