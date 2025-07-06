Цистерна з паливно-мастильними матеріалами вибухнула у Києві неподалік ТЕЦ: були перебої зі світлом на кількох вулицях (оновлено)

У неділю, 6 липня, у Деснянському районі Києва пролунав вибух. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами неподалік від ТЕЦ.

Про це в телеграм повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ. Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці", - написав Кличко.

За інформацією голови КМВА Тимура Ткаченка, на лівому березі Києва на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках. Він також підтведив, що інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності.

"Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Пожежу локалізовано", - написав посадовець.

У "Київтеплоенерго" повідомили, що інцидент із загорянням стався на території підприємства за територією ТЕЦ-6.

"Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загрози для енергопостачання Києва також немає. На підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстрені служби", - сказано в повідомленні.

О 17:29 Ткаченко повідомив, що електропостачання відновлено.

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