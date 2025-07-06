Цистерна с горюче-смазочными материалами взорвалась в Киеве недалеко от ТЭЦ: на нескольких улицах исчез свет

В воскресенье, 6 июля, в Днепровском районе Киева прогремел взрыв. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами неподалеку от ТЭЦ.

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрыв, о котором пишут сейчас Telegram-каналы к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет. Экстренные службы на месте", - написал Кличко.

По информации главы КГВА Тимура Ткаченко, на левом берегу Киева на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах. Он также подтвердил, что информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности.

"Информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности. Пожар локализован", - написал чиновник.

В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что инцидент с возгоранием произошел на территории предприятия за территорией ТЭЦ-6.

"Оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют. Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет. Угрозы для энергоснабжения Киева также нет. На предприятии, где произошел инцидент, работают соответствующие экстренные службы", - говорится в сообщении.

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