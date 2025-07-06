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Новости Взрыв в Киеве
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Цистерна с горюче-смазочными материалами взорвалась в Киеве недалеко от ТЭЦ: на нескольких улицах исчез свет

взрыв в Киеве

В воскресенье, 6 июля, в Днепровском районе Киева прогремел взрыв. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами неподалеку от ТЭЦ.

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Взрыв, о котором пишут сейчас Telegram-каналы к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет. Экстренные службы на месте", - написал Кличко.

По информации главы КГВА Тимура Ткаченко, на левом берегу Киева на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах. Он также подтвердил, что информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности.

"Информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности. Пожар локализован", - написал чиновник.

В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что инцидент с возгоранием произошел на территории предприятия за территорией ТЭЦ-6.

"Оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют. Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет. Угрозы для энергоснабжения Киева также нет. На предприятии, где произошел инцидент, работают соответствующие экстренные службы", - говорится в сообщении.

Дополняется...

Автор: 

взрыв (6842) Киев (25825) Кличко Виталий (4662)


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явно кацапи по дорозі замінували. Недогляділи.
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06.07.2025 17:21 Ответить
Так. Наришкін в цистерні був. Особисто наказав порушити вимоги "Охорони праці"
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06.07.2025 17:22 Ответить
В ангар комерційного підприємства загнали цистерну з краденими ПММ?
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06.07.2025 17:21 Ответить
https://m.vk.com/id844993198 родня дермака посмотрите фото.........
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06.07.2025 17:25 Ответить
От тільки ФСБ-шного ВК нам тут не вистачало!
Що треба мати в голові, щоби оце тут постити?
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06.07.2025 17:29 Ответить
я вот тоже думаю.че ж там страница хрипатого наркомана зели существует и постит его заслуги кремлю..не знаешь?пеци парашенка и его сыночка в англии с футболкой за путена за расею а???????
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06.07.2025 17:41 Ответить
Можливо необережне поводження з рідиною, на вулиці яка спека.
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06.07.2025 17:27 Ответить
Це 100% диверсія тих виродків, яких вербують кацапи 😡
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06.07.2025 17:44 Ответить
 
 