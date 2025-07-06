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Новости Фото Взрыв в Киеве
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Спасатели ликвидировали пожар, который привел к взрыву технической емкости в Деснянском районе Киева. ФОТО

В Деснянском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на открытой территории, который перебросился на техническую емкость.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение о возгорании на улице Пуховской поступило спасателям 6 июля в 16:13.

ликвидация пожара

ликвидация пожара

Отмечается, что на открытой местности загорелось бытовое помещение, с последующим распространением огня на расположенную рядом техническую емкость.

Пожар ликвидирован в 17:11 на площади 100 кв. м.

ликвидация пожара

К тушению были привлечены 25 спасателей и 5 единиц основной и специальной техники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.

ликвидация пожара

ликвидация пожара

ликвидация пожара

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 июля, в Деснянском районе Киева прогремел взрыв. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами неподалеку от ТЭЦ.

Читайте также: ТЭЦ не пострадала: Кличко рассказал о причинах взрыва на левом берегу Киева

Автор: 

Киев (25829) пожар (5988) ГСЧС (5065)


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Топ комментарии
+2
Ну допис емоційний. Субординація є скрізь. Добре, що всі живі. А могло бути так: у вогні лбди. От і обираєш між двох зол менше зло
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06.07.2025 19:37 Ответить
+1
Рятувальники в нас всі справжні Герої!
Сподіваюсь, що народ, влада і держава загалом визнають це і компенсовуватимуть їх важку і небезпечну службу!
Колись тупа хвойда дєєва, протеже авакова, намагались взага зруйнувати ДСНС, розатестуваши рятівників і взагалі перетворити на народні дружини з будь кого. Це жесть. І це тако ж намагалися протягнути воші і гніди сороса. Всі реформи для нашого послаблення без жодного виключення!
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06.07.2025 19:17 Ответить
+1
Вчора на окраїні Риму вибухнула заправка. Бабах був знатний, бахнуло під час переливу газу з цистерни грузовика в цистерну заправки.
https://youtu.be/-g48saol_zc
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06.07.2025 19:34 Ответить
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Рятувальники в нас всі справжні Герої!
Сподіваюсь, що народ, влада і держава загалом визнають це і компенсовуватимуть їх важку і небезпечну службу!
Колись тупа хвойда дєєва, протеже авакова, намагались взага зруйнувати ДСНС, розатестуваши рятівників і взагалі перетворити на народні дружини з будь кого. Це жесть. І це тако ж намагалися протягнути воші і гніди сороса. Всі реформи для нашого послаблення без жодного виключення!
показать весь комментарий
06.07.2025 19:17 Ответить
Ну допис емоційний. Субординація є скрізь. Добре, що всі живі. А могло бути так: у вогні лбди. От і обираєш між двох зол менше зло
показать весь комментарий
06.07.2025 19:37 Ответить
Вчора на окраїні Риму вибухнула заправка. Бабах був знатний, бахнуло під час переливу газу з цистерни грузовика в цистерну заправки.
https://youtu.be/-g48saol_zc
показать весь комментарий
06.07.2025 19:34 Ответить
Совпадение? Не думаю... Явно уши русни торчат...
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06.07.2025 21:13 Ответить
Як ти тільки живеш в Україні, якщо не поважаєш її народ. А рятувальники теж для тебе теж такі самі. Або воюють і спасають життя тільки такі як ти, херої
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06.07.2025 19:42 Ответить
За словами голови Деснянської РДА Максима Бахматова, на території підприємства за ТЕЦ у вагончику охоронця замкнула проводка. А під час гасіння вогонь перекинувся на цистерну с мастилом. Було сильне задимлення, а потім цистерна вибухнула.
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06.07.2025 20:17 Ответить
 
 