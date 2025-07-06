Спасатели ликвидировали пожар, который привел к взрыву технической емкости в Деснянском районе Киева. ФОТО

В Деснянском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на открытой территории, который перебросился на техническую емкость.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщение о возгорании на улице Пуховской поступило спасателям 6 июля в 16:13.

Отмечается, что на открытой местности загорелось бытовое помещение, с последующим распространением огня на расположенную рядом техническую емкость.

Пожар ликвидирован в 17:11 на площади 100 кв. м.

К тушению были привлечены 25 спасателей и 5 единиц основной и специальной техники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 июля, в Деснянском районе Киева прогремел взрыв. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами неподалеку от ТЭЦ.

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