Спасатели ликвидировали пожар, который привел к взрыву технической емкости в Деснянском районе Киева. ФОТО
В Деснянском районе Киева спасатели ликвидировали пожар на открытой территории, который перебросился на техническую емкость.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщение о возгорании на улице Пуховской поступило спасателям 6 июля в 16:13.
Отмечается, что на открытой местности загорелось бытовое помещение, с последующим распространением огня на расположенную рядом техническую емкость.
Пожар ликвидирован в 17:11 на площади 100 кв. м.
К тушению были привлечены 25 спасателей и 5 единиц основной и специальной техники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 июля, в Деснянском районе Киева прогремел взрыв. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами неподалеку от ТЭЦ.
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Сподіваюсь, що народ, влада і держава загалом визнають це і компенсовуватимуть їх важку і небезпечну службу!
Колись тупа хвойда дєєва, протеже авакова, намагались взага зруйнувати ДСНС, розатестуваши рятівників і взагалі перетворити на народні дружини з будь кого. Це жесть. І це тако ж намагалися протягнути воші і гніди сороса. Всі реформи для нашого послаблення без жодного виключення!
https://youtu.be/-g48saol_zc