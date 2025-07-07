Враг на юге не уменьшает интенсивность обстрелов, применяет большое количество дронов-камикадзе, - Силы обороны

На Южном направлении отмечается стабильная интенсивность вражеских обстрелов и неизменное применение дронов-камикадзе как по позициям украинских защитников, так и по гражданской инфраструктуре и мирному населению прифронтовых территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

Противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.

За вчера зафиксировано более 210 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием более 850 боеприпасов.

Оккупационные войска нанесли 5 авиационных ударов, применив 8 корректируемых авиабомб (КАБ) и 52 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).

Продолжается и вражеский террор мирного населения FPV-дронами. За минувшие сутки оккупанты нанесли почти 440 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили 180 сбросов с БПЛА, использовав при этом более 220 боеприпасов.

Обстрелы областей Украины

От ударов FPV снова страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей. В общей сложности россияне совершили 42 обстрела по 15 населенным пунктам.

Под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились населенные пункты Херсонщины. 2 человека погибли, еще 9 получили ранения. Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности, повредили 2 многоэтажки и 21 частный дом, также повредили автозаправочную станцию, частные автомобили и машину ГСЧС.

В результате очередного удара по Одессе погиб один человек. Повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков. Уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.

Россияне атаковали Николаев группой БПЛА типа Shahed 131/136, в результате чего травмированы два человека. Повреждены 16 многоквартирных домов, шесть частных домов, два административных здания, учебное заведение, заведение питания, магазин и банк. Кроме этого, враг терроризировал область артиллерией и FPV-дронами.

Двое мужчин получили ранения в результате вражеских атак по Запорожской области. Повреждены многоэтажки, частные дома, сельхозтехника и производственные помещения.

В течение суток враг терроризировал Днепропетровскую область. В частности по Никопольщине применял артиллерию и беспилотники, ранены два человека. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка, учебное заведение.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки в операционной зоне группировки войск (сил) "Південь" подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 27 ударных БПЛА Shahed-131/136. Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.

За минувшие сутки враг потерял:

41 оккупанта;

7 артиллерийских систем;

19 единиц автомобильной техники;

2 разведывательных БПЛА;

5 антенн связи, антенну Старлинк;

2 генератора.

Разрушено:

37 укрытий;

одно место хранения ГСМ.

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