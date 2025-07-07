Враг на юге не уменьшает интенсивность обстрелов, применяет большое количество дронов-камикадзе, - Силы обороны
На Южном направлении отмечается стабильная интенсивность вражеских обстрелов и неизменное применение дронов-камикадзе как по позициям украинских защитников, так и по гражданской инфраструктуре и мирному населению прифронтовых территорий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
Противник дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки на Гуляйпольском направлении.
За вчера зафиксировано более 210 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием более 850 боеприпасов.
Оккупационные войска нанесли 5 авиационных ударов, применив 8 корректируемых авиабомб (КАБ) и 52 неуправляемые авиационные ракеты (НАР).
Продолжается и вражеский террор мирного населения FPV-дронами. За минувшие сутки оккупанты нанесли почти 440 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили 180 сбросов с БПЛА, использовав при этом более 220 боеприпасов.
Обстрелы областей Украины
От ударов FPV снова страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей. В общей сложности россияне совершили 42 обстрела по 15 населенным пунктам.
Под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились населенные пункты Херсонщины. 2 человека погибли, еще 9 получили ранения. Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности, повредили 2 многоэтажки и 21 частный дом, также повредили автозаправочную станцию, частные автомобили и машину ГСЧС.
В результате очередного удара по Одессе погиб один человек. Повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков. Уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Возникли пожары, которые ликвидировали спасатели.
Россияне атаковали Николаев группой БПЛА типа Shahed 131/136, в результате чего травмированы два человека. Повреждены 16 многоквартирных домов, шесть частных домов, два административных здания, учебное заведение, заведение питания, магазин и банк. Кроме этого, враг терроризировал область артиллерией и FPV-дронами.
Двое мужчин получили ранения в результате вражеских атак по Запорожской области. Повреждены многоэтажки, частные дома, сельхозтехника и производственные помещения.
В течение суток враг терроризировал Днепропетровскую область. В частности по Никопольщине применял артиллерию и беспилотники, ранены два человека. Повреждены частные дома, хозяйственная постройка, учебное заведение.
Потери врага за сутки
За минувшие сутки в операционной зоне группировки войск (сил) "Південь" подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 27 ударных БПЛА Shahed-131/136. Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы.
За минувшие сутки враг потерял:
- 41 оккупанта;
- 7 артиллерийских систем;
- 19 единиц автомобильной техники;
- 2 разведывательных БПЛА;
- 5 антенн связи, антенну Старлинк;
- 2 генератора.
Разрушено:
- 37 укрытий;
- одно место хранения ГСМ.
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