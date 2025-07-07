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Новости Атака беспилотников на Одессу
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Ночная атака на Одессу: погиб человек, повреждены гаражи, уничтожены автомобили. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 7 июля в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские захватчики атаковали город беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на ГСЧС Украины.

В результате атаки один человек погиб. Также повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков.

Уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Возникли пожары, которые ликвидированы спасателями.

Информация уточняется.

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Одесса
Одесса
Одесса

Автор: 

обстрел (28385) Одесса (7973) Одесская область (3716) Одесский район (231)


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Нещасна Одеса як тебе ворог нищить ,ось що таке "русский мир".
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07.07.2025 08:22 Ответить
Це не заважає проросійським одеситам боротись за російську культуру, за збереження пам'ятників пушкіну та іншим російським імперцям! Виникає сумнів що ця проросійськість частини одеситів взагалі чимось лікується, а це означає що путін буде атакувати Одесу поки там не загинуть всі російськомовні.
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07.07.2025 08:27 Ответить
Нещасна моя Одеса, щодня переживаю за людей, моіх родичів та друзів , за мою нерухомість теж. Ви ще досі хочете залишити пам'ятник Пушкіну в центрі міста ? Пушкін- це символ рузкого міра Не хоче створити музей під відкритим небом і туди звести ці всі пам'ятники, які мають історичне та архітектурне значення?.
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07.07.2025 08:29 Ответить
Нічого не розумію. Пушкін же був у конфлікті з Російською імперією?! Він був учасником декабристського повстання. Його ж в ссылку до Михайлівського відправляли. Був борець за свободу слова.
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07.07.2025 08:41 Ответить
Стукач він був..а коли ****** зайве то його відпоавляли відпочиьи в рідний маєток..або до Одеси виконувати службові обовязки..де він жив у готелі в центрі міста..в вас втстачить коштів знімати готель в будинку де жив рифмомлет? Його б як Шевченка під шпіцрутени в туркестан
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07.07.2025 08:54 Ответить
Твій тупий допис свідчить про те, що ти ніхрена не знаєш ні літературної творчості Пушкінзона, ні його біографії.
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07.07.2025 09:00 Ответить
Пушкін лайно, про себе саме так він говорив.
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07.07.2025 09:06 Ответить
 
 