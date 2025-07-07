Ночная атака на Одессу: погиб человек, повреждены гаражи, уничтожены автомобили. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 7 июля в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские захватчики атаковали город беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на ГСЧС Украины.

В результате атаки один человек погиб. Также повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков.

Уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Возникли пожары, которые ликвидированы спасателями.

Информация уточняется.

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