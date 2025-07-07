Ночная атака на Одессу: погиб человек, повреждены гаражи, уничтожены автомобили. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 7 июля в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российские захватчики атаковали город беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на ГСЧС Украины.
В результате атаки один человек погиб. Также повреждены 10 гаражных помещений, административное здание на территории СТО и несколько строительных вагончиков.
Уничтожены легковые, грузовые автомобили и автобус. Возникли пожары, которые ликвидированы спасателями.
Информация уточняется.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий07.07.2025 08:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor Liashenko #598365
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Оксана Кулько
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Виктор Ле #550890
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