Нічна атака на Одесу: загинула людина, пошкоджено гаражі, знищено автомобілі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 7 липня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські загарбники атакували місто безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ДСНС України.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, попри активну роботу сил ППО, у місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів.

Зокрема, пошкоджено 10 гаражних приміщень та кілька будівельних вагончиків. Знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками.

"Також, внаслідок удару, сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув. Щирі співчуття рідним та близьким", - зазначив Кіпер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ вночі атакували дрони: пошкодження є у трьох районах





