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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Нічна атака на Одесу: загинула людина, пошкоджено гаражі, знищено автомобілі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 7 липня  в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Російські загарбники атакували місто безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ДСНС України.

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, попри активну роботу сил ППО, у місті є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів.

Зокрема, пошкоджено 10 гаражних приміщень  та кілька будівельних вагончиків. Знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками.

"Також, внаслідок удару, сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув. Щирі співчуття рідним та близьким", - зазначив Кіпер.

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Одеса
Одеса
Одеса

Автор: 

обстріл (29707) Одеса (5558) Одеська область (3373) Одеський район (241)


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Нещасна Одеса як тебе ворог нищить ,ось що таке "русский мир".
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07.07.2025 08:22 Відповісти
Це не заважає проросійським одеситам боротись за російську культуру, за збереження пам'ятників пушкіну та іншим російським імперцям! Виникає сумнів що ця проросійськість частини одеситів взагалі чимось лікується, а це означає що путін буде атакувати Одесу поки там не загинуть всі російськомовні.
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07.07.2025 08:27 Відповісти
Нещасна моя Одеса, щодня переживаю за людей, моіх родичів та друзів , за мою нерухомість теж. Ви ще досі хочете залишити пам'ятник Пушкіну в центрі міста ? Пушкін- це символ рузкого міра Не хоче створити музей під відкритим небом і туди звести ці всі пам'ятники, які мають історичне та архітектурне значення?.
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07.07.2025 08:29 Відповісти
Нічого не розумію. Пушкін же був у конфлікті з Російською імперією?! Він був учасником декабристського повстання. Його ж в ссылку до Михайлівського відправляли. Був борець за свободу слова.
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07.07.2025 08:41 Відповісти
Стукач він був..а коли ****** зайве то його відпоавляли відпочиьи в рідний маєток..або до Одеси виконувати службові обовязки..де він жив у готелі в центрі міста..в вас втстачить коштів знімати готель в будинку де жив рифмомлет? Його б як Шевченка під шпіцрутени в туркестан
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07.07.2025 08:54 Відповісти
Твій тупий допис свідчить про те, що ти ніхрена не знаєш ні літературної творчості Пушкінзона, ні його біографії.
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07.07.2025 09:00 Відповісти
Пушкін лайно, про себе саме так він говорив.
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07.07.2025 09:06 Відповісти
 
 