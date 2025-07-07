Київ вночі атакували дрони: пошкодження є у трьох районах
Російські загарбники вночі атакували Київ "Шахедами". Пошкодження зафіксовані у трьох районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газову
трубу та пустий резервуар. Горіння уламків ліквідували. Потерпілих немає.
Також унаслідок падіння уламків БпЛА сталось загоряння автомобіля — пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджене скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автівки.
У Солом'янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає.
У Голосіївському районі уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих.
Також внаслідок влучання уламків БпЛА, пошкоджена тепломагістраль великого діаметра. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії. Через пошкодження тепломагістралі діаметром 1 метр без послуги гарячого водопостачання лишились близько 500 будівель.
Серед відключених – як житлові будинки, так і соціальні заклади – школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти. Пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.
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