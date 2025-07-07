У Києві вночі працювала ППО: рашисти атакували БпЛА

У ніч проти 7 липня у столиці працювали сили протиповітряної оборони: відбивали чергову атаку ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У Деснянському та Солом’янському районах зафіксовано падіння уламків БПЛА.

"В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі", - написав він.

Також, за інформацією КМВА, у Соломʼянському районі уламки збитого БпЛА пошкодили авто та трубу водогону.

"Попередньо без пожежі та без потерпілих. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється", - додав Ткаченко.

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