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Новини Атака безпілотників на Київ
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У Києві вночі працювала ППО: рашисти атакували БпЛА

У Києві працювала ППО

У ніч проти 7 липня у столиці працювали сили протиповітряної оборони: відбивали чергову атаку ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У Деснянському та Солом’янському районах зафіксовано падіння уламків БПЛА.

"В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі", - написав він.

Також, за інформацією КМВА, у Соломʼянському районі уламки збитого БпЛА пошкодили авто та трубу водогону.

"Попередньо без пожежі та без потерпілих. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється", - додав Ткаченко.

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Автор: 

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