У Києві вночі працювала ППО: рашисти атакували БпЛА
У ніч проти 7 липня у столиці працювали сили протиповітряної оборони: відбивали чергову атаку ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
У Деснянському та Солом’янському районах зафіксовано падіння уламків БПЛА.
"В Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено вікна в нежитловій будівлі", - написав він.
Також, за інформацією КМВА, у Соломʼянському районі уламки збитого БпЛА пошкодили авто та трубу водогону.
"Попередньо без пожежі та без потерпілих. Інформація щодо постраждалих та обсягу пошкоджень уточнюється", - додав Ткаченко.
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