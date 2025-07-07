В Киеве ночью работала ПВО: рашисты атаковали БПЛА

В ночь на 7 июля в столице работали силы противовоздушной обороны: отражали очередную атаку врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

В Деснянском и Соломенском районах зафиксировано падение обломков БПЛА.

"В Деснянском районе в результате падения обломков вражеского БПЛА повреждены окна в нежилом здании", - написал он.

Также, по информации КГГА, в Соломенском районе обломки сбитого БПЛА повредили авто и трубу водопровода.

"Предварительно без пожара и без пострадавших. Информация о пострадавших и объеме повреждений уточняется", - добавил Ткаченко.

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