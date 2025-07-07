Киев под атакой беспилотников, работает ПВО, - ГВА
В ночь на 7 июля враг атакует Киев беспилотниками.
Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Киев атакуют БпЛА. Работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!" - написал он.
Напомним вечером 6 июля россияне запустили по Украине ударные БпЛА.
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Urs
показать весь комментарий07.07.2025 01:58 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Магирус
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показать весь комментарий07.07.2025 02:11 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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