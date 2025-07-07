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Новости Атака беспилотников на Киев
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Киев под атакой беспилотников, работает ПВО, - ГВА

ппо

В ночь на 7 июля враг атакует Киев беспилотниками.

Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Киев атакуют БпЛА. Работает ПВО, оставайтесь в безопасных местах!" - написал он.

Напомним вечером 6 июля россияне запустили по Украине ударные БпЛА.

Читайте: Спасатели ликвидировали пожар, вызвавший взрыв технической емкости в Деснянском районе Киева. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3887) Киев (25829) Воздушные атаки на Киев (815) Шахед (1266)


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залишаюсь на Троєщіні. Безпечне місце.
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07.07.2025 01:58 Ответить
Хз яке тепер безпечне..
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07.07.2025 07:29 Ответить
Я так розумію, 10 шахедів - це період відпочинку? Вже ні ночі без шахеда. Дуже дякуємо що за 3 роки підготувались до шахедів (ні)
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07.07.2025 02:11 Ответить
 
 