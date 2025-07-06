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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 6 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Ударные БпЛА на севере Донецкой области, курс западный;
- Ударные БпЛА на юге Херсонщины, курс западный, вектор движения акватория Черного моря.
Обновление по движению БпЛА
- БпЛА на западе Харьковщины, западным курсом в направлении Полтавы;
- БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины;
- Новые группы БпЛА на юге Херсонщины, курс западный, вектор движения акватория Черного моря.
Обновление по состоянию на 23:34
- Вражеские БпЛА в районе Южного, направление постоянно меняется;
- БпЛА в акватории Черного моря, курс переменный.
Топ комментарии
+4 Тонка червона лінія
показать весь комментарий06.07.2025 22:21 Ответить Ссылка
+3 Дужан Міхал
показать весь комментарий06.07.2025 22:01 Ответить Ссылка
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Тримайтеся , все буде Украіна !!
імхо зефілітики невиліковні
А ще Трамп прийшов до влади у тому числлі обіцяючи швидко завершити війну, але абсолютно нічого задля реального завершення не зробив, більш того - він значно полегшив становище РФ, полегшив обход санкцій і не ввів жодних нових санкцій.
Та навіть с тарифами - єдині 3 країни, проти яких США не ввели тарифи - це РФ, Білорусь і КНДР.
Проти України Трамп тарифи ввів.