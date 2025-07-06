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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 6 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Ударные БпЛА на севере Донецкой области, курс западный;
  • Ударные БпЛА на юге Херсонщины, курс западный, вектор движения акватория Черного моря.

Обновление по движению БпЛА

  • БпЛА на западе Харьковщины, западным курсом в направлении Полтавы;
  • БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины;
  • Новые группы БпЛА на юге Херсонщины, курс западный, вектор движения акватория Черного моря.

Обновление по состоянию на 23:34

  • Вражеские БпЛА в районе Южного, направление постоянно меняется;
  • БпЛА в акватории Черного моря, курс переменный.

Читайте: Враг атаковал дронами Кременчугский район: горит дом

Автор: 

беспилотник (3887) Воздушные силы (2496) Шахед (1266) война в Украине (5081)


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Топ комментарии
+4
З моменту вступу Тромба на свою теперішню посаду рашисти в п'ять разів наростили масштаб та інтенсивність повітряних атак на міста і селища України!

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06.07.2025 22:21 Ответить
+3
Ми всє умрьом?!
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06.07.2025 22:01 Ответить
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Ми всє умрьом?!
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06.07.2025 22:01 Ответить
не все, но те кто живет в Украине имеют шанс явно по выше, чем граждане того же ЕС.
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06.07.2025 22:24 Ответить
Помремо , тільки не всі разом
Тримайтеся , все буде Украіна !!
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06.07.2025 22:44 Ответить
Всі і ти теж.
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07.07.2025 00:51 Ответить
З моменту вступу Тромба на свою теперішню посаду рашисти в п'ять разів наростили масштаб та інтенсивність повітряних атак на міста і селища України!

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06.07.2025 22:21 Ответить
Ето совпаденіє, ілі чоткая стратєгія?
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06.07.2025 22:27 Ответить
кацапи розширюють виробничі лінії, закуповують двигуни у китайців, але винен хто, правильно трамп.
імхо зефілітики невиліковні
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06.07.2025 23:55 Ответить
Трамп розпустив всі структури, які були створені для відстеження спроб московії обходити санкції, тобто - структури, які слідкували за виконанням санкцій, чим полегшив кацапам обход санкцій і імпорт всього, що їм потрібно для виготовлення зброї.
А ще Трамп прийшов до влади у тому числлі обіцяючи швидко завершити війну, але абсолютно нічого задля реального завершення не зробив, більш того - він значно полегшив становище РФ, полегшив обход санкцій і не ввів жодних нових санкцій.
Та навіть с тарифами - єдині 3 країни, проти яких США не ввели тарифи - це РФ, Білорусь і КНДР.
Проти України Трамп тарифи ввів.
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07.07.2025 00:29 Ответить
 
 