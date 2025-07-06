1 969 8
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 6 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Ударні БпЛА на півночі Донецької області, курс західний;
- Ударні БпЛА на півдні Херсонщини, курс західний, вектор руху акваторія Чорного моря.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на заході Харківщини, західним курсом у напрямку Полтави;
- БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини;
- Нові групи БпЛА на півдні Херсонщини, курс західний, вектор руху акваторія Чорного моря.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну что играем дальше?!
Пока мы мощно и несокрушимо "живим *****, мы здесь праездам"
****** модернизировали шлюхед.
Знакомьтесь, китайских 700-кубовый ДВС.
На инжекторе. За десятку денег.
Объясню проще:
Они имеют:
меньший расход топлива (читать "большую дальность")
Большую скорость. (Старики шли 170+- крейсером, новые ******* 220+-)
И самое страшное, у них больший потолок!!!
(Карбюратор до 3х км +- эффективный, инжекторный до 5ти.)
И сам фюзеляж тоже модернизирован, они могут пикировать с 3х км, что делает работу МВГ неэффективной.
Информация к размышлению. Вангую кровавую баню не раньше осени.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=24050779641184792&set=p.24050779641184792&type=3
Тримайтеся , все буде Украіна !!