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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 6 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Ударні БпЛА на півночі Донецької області, курс західний;
  • Ударні БпЛА на півдні Херсонщини, курс західний, вектор руху акваторія Чорного моря.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на заході Харківщини, західним курсом у напрямку Полтави;
  • БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївщини;
  • Нові групи БпЛА на півдні Херсонщини, курс західний, вектор руху акваторія Чорного моря.

Читайте: Ворог атакував дронами Кременчуцький район: горить будинок

Автор: 

безпілотник (4471) Повітряні сили (2836) Шахед (1268) війна в Україні (5118)


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ФБ (Александр Куликовский)
Ну что играем дальше?!
Пока мы мощно и несокрушимо "живим *****, мы здесь праездам"
****** модернизировали шлюхед.
Знакомьтесь, китайских 700-кубовый ДВС.
На инжекторе. За десятку денег.
Объясню проще:
Они имеют:
меньший расход топлива (читать "большую дальность")
Большую скорость. (Старики шли 170+- крейсером, новые ******* 220+-)
И самое страшное, у них больший потолок!!!
(Карбюратор до 3х км +- эффективный, инжекторный до 5ти.)
И сам фюзеляж тоже модернизирован, они могут пикировать с 3х км, что делает работу МВГ неэффективной.
Информация к размышлению. Вангую кровавую баню не раньше осени.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=24050779641184792&set=p.24050779641184792&type=3
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06.07.2025 21:52 Відповісти
Ми всє умрьом?!
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06.07.2025 22:01 Відповісти
не все, но те кто живет в Украине имеют шанс явно по выше, чем граждане того же ЕС.
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06.07.2025 22:24 Відповісти
Помремо , тільки не всі разом
Тримайтеся , все буде Украіна !!
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06.07.2025 22:44 Відповісти
З моменту вступу Тромба на свою теперішню посаду рашисти в п'ять разів наростили масштаб та інтенсивність повітряних атак на міста і селища України!

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06.07.2025 22:21 Відповісти
Ето совпаденіє, ілі чоткая стратєгія?
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06.07.2025 22:27 Відповісти
 
 