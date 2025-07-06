Ворог атакував дронами Кременчуцький район: горить будинок
Зранку 6 липня 2025 року війська РФ атакували ударними дронами Кременчуцький район на Полтавщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
Унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння. На місці події працюють усі відповідні служби. Станом на цей момент звернень до екстрених служб щодо постраждалих або загиблих не надходило. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги
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