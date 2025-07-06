Враг атаковал дронами Кременчугский район: горит дом
Утром 6 июля 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами Кременчугский район на Полтавщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
В результате вражеской атаки на Кременчугский район возник пожар на территории частного домовладения. На месте происшествия работают все соответствующие службы. По состоянию на данный момент, обращений в экстренные службы о пострадавших или погибших не поступало. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги.
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