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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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Враг атаковал дронами Кременчугский район: горит дом

шахед над Кременчугом

Утром 6 июля 2025 года войска РФ атаковали ударными дронами Кременчугский район на Полтавщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеской атаки на Кременчугский район возник пожар на территории частного домовладения. На месте происшествия работают все соответствующие службы. По состоянию на данный момент, обращений в экстренные службы о пострадавших или погибших не поступало. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги.

Также читайте: Вражеская ночная атака на Полтавщину: повреждены дома, есть травмированные

Автор: 

Кременчуг (367) обстрел (28363) Шахед (1260) Полтавская область (1215) Кременчугский район (31)


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