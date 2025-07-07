Київ під атакою безпілотників, працює ППО, - МВА
В ніч на 7 липня ворог атакує Київ безпілотниками.
Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Київ атакують БпЛА. Працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!" - написав він.
Нагадаємо ввечері 6 липня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.
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Urs
показати весь коментар07.07.2025 01:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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показати весь коментар07.07.2025 02:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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