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Новини Атака безпілотників на Київ
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Київ під атакою безпілотників, працює ППО, - МВА

ппо

В ніч на 7 липня ворог атакує Київ безпілотниками.

Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Київ атакують БпЛА. Працює ППО, залишайтесь в безпечних місцях!" - написав він.

Нагадаємо ввечері 6 липня росіяни запустили по Україні ударні БпЛА.

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Автор: 

безпілотник (4471) Київ (19827) Повітряні атаки на Київ (872) Шахед (1268)


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залишаюсь на Троєщіні. Безпечне місце.
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07.07.2025 01:58 Відповісти
Я так розумію, 10 шахедів - це період відпочинку? Вже ні ночі без шахеда. Дуже дякуємо що за 3 роки підготувались до шахедів (ні)
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07.07.2025 02:11 Відповісти
 
 