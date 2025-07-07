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Новости Атака беспилотников на Киев
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Киев ночью атаковали дроны: повреждения есть в трех районах

шахед

Российские захватчики ночью атаковали Киев "Шахедами". Повреждения зафиксированы в трех районах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

В Деснянском районе в результате падения обломков БпЛА поврежден фасад административного здания, газовая труба и пустой резервуар. Горение обломков ликвидировали. Пострадавших нет.

Также в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание автомобиля - пожар ликвидировали. Взрывной волной повреждено остекление нежилого здания и рядом расположенные машины.

В Соломенском районе обломки сбитого БпЛА упали на автомойку. Повреждены авто и труба водоснабжения. Пожара не было, пострадавших, предварительно, тоже нет.

В Голосеевском районе обломки БпЛА повредили окна в офисном здании. По предварительной информации, без пострадавших.

Также в результате попадания обломков БпЛА, повреждена тепломагистраль большого диаметра. Коммунальщики уже работают над ликвидацией аварии. Из-за повреждения тепломагистрали диаметром 1 метр без услуги горячего водоснабжения остались около 500 зданий.

Среди отключенных - как жилые дома, так и социальные учреждения - школы, медицинские учреждения, а также ведомственные объекты. Повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.

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Ху...ло, будь ти прокляте а також твій послід, і ху...лостан разом з тобою. Скоріше тобі на концерт кабздону
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07.07.2025 07:57 Ответить
 
 