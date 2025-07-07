Ворог на півдні не зменшує інтенсивності обстрілів, застосовує велику кількість дронів-камікадзе, - Сили оборони

На Південному напрямку відзначається стабільна інтенсивність ворожих обстрілів та незмінне застосування дронів-камікадзе як по позиціях українських захисників, так і по цивільній інфраструктурі та мирному населенню прифронтових територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

Противник двічі атакував позиції наших захисників поблизу Малинівки на Гуляйпільському напрямку.

За вчора зафіксовано більш ніж 210 ворожих обстрілів, як цивільної інфраструктури, так і позицій наших оборонців, з використанням понад 850 боєприпасів.

Окупаційні війська завдали 5 авіаційних ударів, застосувавши 8 корегованих авіабомб (КАБ) та 52 некеровані авіаційні ракети (НАР).

Продовжується й ворожий терор мирного населення FPV-дронами. Впродовж минулої доби окупанти нанесли замалим 440 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 180 скидів з БпЛА, використавши при цьому більш ніж 220 боєприпасів.

Обстріли областей України

Від ударів FPV знову потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Загалом росіяни здійснили 42 обстріли по 15 населених пунктах.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували населені пункти Херсонщини. 2 людини загинули, ще 9 - дістали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 21 приватний будинок, також понівечили автозаправну станцію, приватні автомобілі та автівку ДСНС.

Унаслідок чергового удару по Одесі загинула одна людина. Пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків. Знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками.

Росіяни атакували Миколаїв групою БпЛА типу "Shahed 131/136", внаслідок чого травмовано двоє людей. Пошкоджені 16 багатоквартирних будинків, шість приватних будинків, дві адміністративні будівлі, навчальний заклад, заклад харчування, магазин та банк. Окрім цього, ворог тероризував область артилерією та FPV-дронами.

Двоє чоловіків дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькій області. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, сільгосптехніку та виробничі приміщення.

Упродовж доби ворог тероризував Дніпропетровщину. Зокрема по Нікопольщині застосовував артилерію і безпілотники, поранені двоє людей. Пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, навчальний заклад.

Втрати ворога за добу

За минулу добу в операційній зоні угруповання військ (сил) "Південь" підрозділами протиповітряної оборони знищено 27 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили.

За минулу добу ворог втратив:

41 окупанта;

7 артилерійських систем;

19 одиниць автомобільної техніки;

2 розвідувальні БпЛА;

5 антен звʼязку, антену Старлінк;

2 генератори.

Зруйновано:

37 укриттів;

1 місце зберігання ПММ.

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