Армія РФ на півдні зменшила штурми, проте значно посилила обстріли, - Сили оборони

Ворог перегруповується на півдні, активно використовує авіацію та готується до нових штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Сьогодні на південному напрямку противник хоч і провів менше штурмових дій, проте він збільшив кількість артилерійських обстрілів, ударів РСЗВ, а також значно збільшив кількість ударів дронами-камікадзе. Крім того, противник активізував застосування авіації. За останню добу противник завдавав ударів некерованими авіаційними ракетами по правому берегу Дніпра, по населеному пункту Козацьке на Херсонському (Придніпровському напрямку), а також активно застосовує по Кам'янському КАБи", - зазначив речник.

Та додав, що ситуація на півдні залишається "доволі неспокійною", хоча наразі фіксується менше штурмів

"Противник проводить перегрупування сили засобів для того, щоб здійснити активізацію штурмів, але він не припиняє активних бойових дій щодо обстрілів і ударів по позиціях Сил оборони України і цивільній інфраструктурі", - підсумував Волошин.

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