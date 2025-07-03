Армия РФ на юге уменьшила штурмы, однако значительно усилила обстрелы, - Силы обороны

Враг перегруппировывается на юге, активно использует авиацию и готовится к новым штурмам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Сегодня на южном направлении противник хоть и провел меньше штурмовых действий, однако он увеличил количество артиллерийских обстрелов, ударов РСЗО, а также значительно увеличил количество ударов дронами-камикадзе. Кроме того, противник активизировал применение авиации. За последние сутки противник наносил удары неуправляемыми авиационными ракетами по правому берегу Днепра, по населенному пункту Казацкое на Херсонском (Приднепровском направлении), а также активно применяет по Каменскому КАБы", - отметил спикер.

И добавил, что ситуация на юге остается "довольно неспокойной", хотя сейчас фиксируется меньше штурмов

"Противник проводит перегруппировку силы средств для того, чтобы осуществить активизацию штурмов, но он не прекращает активных боевых действий по обстрелам и ударам по позициям Сил обороны Украины и гражданской инфраструктуре", - подытожил Волошин.

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