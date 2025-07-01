Враг не имеет никаких продвижений в районе Малиновки на Запорожье, - Силы обороны юга

В районе Малиновки на Гуляйпольском направлении в течение почти недели шли ожесточенные бои, но нельзя сказать, что российские войска имеют там продвижение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Этот населенный пункт находится на Гуляйпольском направлении, и уже в течение, примерно, недели там шли довольно ожесточенные бои. Относительно того, имеет ли враг продвижение, я бы так не говорил. Не потому, что Deep State не правы, а потому, что, действительно, линия боевого соприкосновения - это довольно динамичное явление. И Силы обороны Украины проводят оборонительную операцию, но это не позиционная оборона, когда мы держим одни позиции и стоим на них, - мы маневрируем постоянно", - рассказал Волошин.

По его словам, тактика врага предусматривает массированные авиаудары с применением корректируемых авиабомб, неуправляемых ракет и артиллерии по определенным позициям.

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"Он, фактически, уничтожает ее, когда там нет ни одного укрепления, ни одного укрытия, когда там нет ни одной уцелевшей стены или уцелевшего погреба, подвала. И поэтому противник пытается зайти потом на такую позицию и закрепиться. Но Силы обороны Украины не дают ему закрепиться на таких позициях. Мы их уничтожаем. И поэтому считается, что продвижения у него нет никакого. ... По Малиновке, в частности, то я повторю, что враг там не имеет никаких продвижений", - добавил Волошин.

Напомним, ранее аналитики проекта DeepState сообщали, что войска РФ продвинулись в Малиновке Запорожской области