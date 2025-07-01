Российские захватчики продолжают предпринимать неудачные штурмы на южном направлении, не оставляют попыток захватить островную зону Днепра, - Силы обороны

На Юге Украины противник продолжает штурмовые действия на Гуляйпольском, Приднепровском и Ореховском направлении, активно применяет авиацию и беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлении Малиновки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Захватчик продолжает применять ствольную и реактивную артиллерию и не прекращает наносить авиационные удары, как по позициям Сил обороны Украины, так и по близлежащим населенным пунктам вдоль всей линии фронта.

За вчера зафиксировано почти 190 вражеских обстрелов с использованием более 740 семьсот боеприпасов.

Не прекращает враг и террор мирного населения, применяя "беспилотники". За прошедшие сутки оккупанты нанесли 444 удара дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе и барражирующими "Ланцет" и совершили 190 сбросов с БпЛА, использовав при этом 237 боеприпасов.

От ударов FPV снова страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Оккупационные войска нанесли два авиационных удара, применив 2 корректируемые авиабомбы и 20 неуправляемых авиационных ракет (НАР).

Потери врага

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки враг потерял:

49 оккупантов;

13 артиллерийских систем;

12 единиц автомобильной техники;

разведывательный БПЛА "Supercam";

багги и 1 мотоцикл;

3 лодки;

3 полевых пункта хранения боеприпасов;

антенну системы "Starlink", средство РЭБ, антенна связи, 11 антенн управления БпЛА;

генератор.

Разрушено:

24 укрытия/блиндажа;

9 наблюдательных пунктов;

1 огневая позиция.

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