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Новости Боевые действия на юге
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Российские захватчики продолжают предпринимать неудачные штурмы на южном направлении, не оставляют попыток захватить островную зону Днепра, - Силы обороны

Бои на южном направлении

На Юге Украины противник продолжает штурмовые действия на Гуляйпольском, Приднепровском и Ореховском направлении, активно применяет авиацию и беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлении Малиновки.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Захватчик продолжает применять ствольную и реактивную артиллерию и не прекращает наносить авиационные удары, как по позициям Сил обороны Украины, так и по близлежащим населенным пунктам вдоль всей линии фронта.

За вчера зафиксировано почти 190 вражеских обстрелов с использованием более 740 семьсот боеприпасов.

Не прекращает враг и террор мирного населения, применяя "беспилотники". За прошедшие сутки оккупанты нанесли 444 удара дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе и барражирующими "Ланцет" и совершили 190 сбросов с БпЛА, использовав при этом 237 боеприпасов.

От ударов FPV снова страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Оккупационные войска нанесли два авиационных удара, применив 2 корректируемые авиабомбы и 20 неуправляемых авиационных ракет (НАР).

Потери врага

Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки враг потерял:

  • 49 оккупантов;
  • 13 артиллерийских систем;
  • 12 единиц автомобильной техники;
  • разведывательный БПЛА "Supercam";
  • багги и 1 мотоцикл;
  • 3 лодки;
  • 3 полевых пункта хранения боеприпасов;
  • антенну системы "Starlink", средство РЭБ, антенна связи, 11 антенн управления БпЛА;
  • генератор.

Разрушено:

  • 24 укрытия/блиндажа;
  • 9 наблюдательных пунктов;
  • 1 огневая позиция.

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Автор: 

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Російські загарбники продовжують вдаватися до невдалих штурмів на південному напрямку, не полишають спроб захопити острівну зону Дніпра

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01.07.2025 11:36 Ответить
 
 