Российские захватчики продолжают предпринимать неудачные штурмы на южном направлении, не оставляют попыток захватить островную зону Днепра, - Силы обороны
На Юге Украины противник продолжает штурмовые действия на Гуляйпольском, Приднепровском и Ореховском направлении, активно применяет авиацию и беспилотники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили две атаки противника в направлении Малиновки.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
Захватчик продолжает применять ствольную и реактивную артиллерию и не прекращает наносить авиационные удары, как по позициям Сил обороны Украины, так и по близлежащим населенным пунктам вдоль всей линии фронта.
За вчера зафиксировано почти 190 вражеских обстрелов с использованием более 740 семьсот боеприпасов.
Не прекращает враг и террор мирного населения, применяя "беспилотники". За прошедшие сутки оккупанты нанесли 444 удара дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе и барражирующими "Ланцет" и совершили 190 сбросов с БпЛА, использовав при этом 237 боеприпасов.
От ударов FPV снова страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Оккупационные войска нанесли два авиационных удара, применив 2 корректируемые авиабомбы и 20 неуправляемых авиационных ракет (НАР).
Потери врага
Силы обороны Юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки враг потерял:
- 49 оккупантов;
- 13 артиллерийских систем;
- 12 единиц автомобильной техники;
- разведывательный БПЛА "Supercam";
- багги и 1 мотоцикл;
- 3 лодки;
- 3 полевых пункта хранения боеприпасов;
- антенну системы "Starlink", средство РЭБ, антенна связи, 11 антенн управления БпЛА;
- генератор.
Разрушено:
- 24 укрытия/блиндажа;
- 9 наблюдательных пунктов;
- 1 огневая позиция.
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