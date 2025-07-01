Російські загарбники продовжують вдаватися до невдалих штурмів на південному напрямку, не полишають спроб захопити острівну зону Дніпра, - Сили оборони
На Півдні України противник продовжує штурмові дії на Гуляйпільському, Придніпровському та Оріхівському напрямку, активно застосовує авіацію та безпілотники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.
Бойові дії
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.
На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.
Загарбник продовжує застосовувати ствольну і реактивну артилерію та не припиняє завдавати авіаційних ударів, як по позиціях Сил оборони України, так і по прилеглих населених пунктах вздовж усієї лінії фронту.
За вчора зафіксовано майже 190 ворожих обстрілів з використанням понад 740 сімсот боєприпасів.
Не припиняє ворог й терор мирного населення, застосовуючи "безпілотники". Впродовж минулої доби окупанти нанесли 444 удари дронами-камікадзе різних модифікацій, в тому числі й баражуючими "Ланцет" та здійснили 190 скидів з БпЛА, використавши при цьому 237 боєприпасів.
Від ударів FPV знову потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупаційні війська завдали два авіаційних удари, застосувавши 2 кореговані авіабомби та 20 некерованих авіаційних ракет (НАР).
Втрати ворога
Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворог втратив:
- 49 окупантів;
- 13 артилерійських систем;
- 12 одиниць автомобільної техніки;
- розвідувальний БпЛА "Supercam";
- багі та 1 мотоцикл;
- 3 човни;
- 3 польові пункти зберігання боєприпасів;
- антену системи "Starlink", засіб РЕБ, антена звʼязку, 11 антен управління БпЛА;
- генератор.
Зруйновано:
- 24 укриття/бліндажа;
- 9 спостережних пунктів;
- 1 вогнева позиція.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Російські загарбники продовжують вдаватися до невдалих штурмів на південному напрямку, не полишають спроб захопити острівну зону Дніпра