УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10106 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на півдні
144 1

Російські загарбники продовжують вдаватися до невдалих штурмів на південному напрямку, не полишають спроб захопити острівну зону Дніпра, - Сили оборони

Бої на південному напрямку

На Півдні України противник продовжує штурмові дії на Гуляйпільському, Придніпровському та Оріхівському напрямку,  активно застосовує авіацію та безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Загарбник продовжує застосовувати ствольну і реактивну артилерію та не припиняє завдавати авіаційних ударів, як по позиціях Сил оборони України, так і по прилеглих населених пунктах вздовж усієї лінії фронту.

За вчора зафіксовано майже 190 ворожих обстрілів з використанням понад 740 сімсот боєприпасів.

Не припиняє ворог й терор мирного населення, застосовуючи "безпілотники". Впродовж минулої доби окупанти нанесли 444 удари дронами-камікадзе різних модифікацій, в тому числі й баражуючими "Ланцет" та здійснили 190 скидів з БпЛА, використавши при цьому 237 боєприпасів.

Від ударів FPV знову потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупаційні війська завдали два авіаційних удари, застосувавши 2 кореговані авіабомби та 20 некерованих авіаційних ракет (НАР).

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворог втратив:

  • 49 окупантів;
  • 13 артилерійських систем;
  • 12 одиниць автомобільної техніки;
  • розвідувальний БпЛА "Supercam";
  • багі та 1 мотоцикл;
  • 3 човни;
  • 3 польові пункти зберігання боєприпасів; 
  • антену системи "Starlink", засіб РЕБ, антена звʼязку, 11 антен управління БпЛА;
  • генератор.

Зруйновано:

  • 24 укриття/бліндажа;
  • 9 спостережних пунктів;
  • 1 вогнева позиція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається просунутися до Кам’янського. Найгарячіший на півдні - Оріхівський напрямок, - Сили оборони

Автор: 

бойові дії (4208) Сили оборони півдня (402)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Російські загарбники продовжують вдаватися до невдалих штурмів на південному напрямку, не полишають спроб захопити острівну зону Дніпра

показати весь коментар
01.07.2025 11:36 Відповісти
 
 