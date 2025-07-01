Російські загарбники продовжують вдаватися до невдалих штурмів на південному напрямку, не полишають спроб захопити острівну зону Дніпра, - Сили оборони

На Півдні України противник продовжує штурмові дії на Гуляйпільському, Придніпровському та Оріхівському напрямку, активно застосовує авіацію та безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямку Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку.

Загарбник продовжує застосовувати ствольну і реактивну артилерію та не припиняє завдавати авіаційних ударів, як по позиціях Сил оборони України, так і по прилеглих населених пунктах вздовж усієї лінії фронту.

За вчора зафіксовано майже 190 ворожих обстрілів з використанням понад 740 сімсот боєприпасів.

Не припиняє ворог й терор мирного населення, застосовуючи "безпілотники". Впродовж минулої доби окупанти нанесли 444 удари дронами-камікадзе різних модифікацій, в тому числі й баражуючими "Ланцет" та здійснили 190 скидів з БпЛА, використавши при цьому 237 боєприпасів.

Від ударів FPV знову потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупаційні війська завдали два авіаційних удари, застосувавши 2 кореговані авіабомби та 20 некерованих авіаційних ракет (НАР).

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворог втратив:

49 окупантів;

13 артилерійських систем;

12 одиниць автомобільної техніки;

розвідувальний БпЛА "Supercam";

багі та 1 мотоцикл;

3 човни;

3 польові пункти зберігання боєприпасів;

антену системи "Starlink", засіб РЕБ, антена звʼязку, 11 антен управління БпЛА;

генератор.

Зруйновано:

24 укриття/бліндажа;

9 спостережних пунктів;

1 вогнева позиція.

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