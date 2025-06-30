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Новини Бойові дії на півдні
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Ворог намагається просунутися до Кам’янського. Найгарячіший на півдні - Оріхівський напрямок, - Сили оборони

зведення Генштабу

Селище Кам'янське, що на Запоріжжі, розташоване на панівній висоті. Тому ворог намагається захопити тут плацдарм. Це фактично відкритий шлях до обласного центру - Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного" повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

"Тому на цьому напрямку ворог продовжує свої штурмові дії. Щодня у нас відбувається до п’яти бойових зіткнень. Але це доволі невелика ділянка фронту. І тому, можна сказати, що тут теж доволі інтенсивні бойові дії", - розповів Волошин.

Загалом, на Півдні для штурмів окупанти дуже часто використовують мотоцикли та багі. Найбільше - на Гуляйпільському напрямку в районі Малинівки, де минулого тижня атакувало 20-25 таких машин. Проте поблизу Кам’янського ворог так атакувати не може.

"Там йому не дозволяє місцевість. Тому він здійснює піші штурми, намагаючись пройти через плавні, через комиші. Лінія бойового зіткнення проходить вздовж річки Янчокрак. І ми перебуваємо на правому березі, противник на лівому. Там плавні, комиші і доволі неприємна для оборони ділянка місцевості, де противник може непомітно підійти", - зазначив речник Сил оборони Півдня України.

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Треба більше бпла на цей напрям з тепловізорами і звичайних fpv для знищення, в тому числі. Збір організуйте окремий для цього.
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30.06.2025 13:27 Відповісти
нах ви це в телевізор розповідаєте, підсилюйте напрямок
бо наслідки будуть пздц
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30.06.2025 14:44 Відповісти
 
 