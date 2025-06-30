Враг пытается продвинуться к Каменскому. Самое горячее на юге - Ореховское направление, - Силы обороны

Поселок Каменское, что на Запорожье, расположен на господствующей высоте. Поэтому враг пытается захватить здесь плацдарм. Это фактически открытый путь к областному центру - Запорожью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільного" сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

"Поэтому на этом направлении враг продолжает свои штурмовые действия. Ежедневно у нас происходит до пяти боевых столкновений. Но это довольно небольшой участок фронта. И поэтому, можно сказать, что здесь тоже довольно интенсивные боевые действия", - рассказал Волошин.

В общем, на Юге для штурмов оккупанты очень часто используют мотоциклы и багги. Больше всего - на Гуляйпольском направлении в районе Малиновки, где на прошлой неделе атаковало 20-25 таких машин. Однако вблизи Каменского враг так атаковать не может.

"Там ему не позволяет местность. Поэтому он осуществляет пешие штурмы, пытаясь пройти через плавни, через камыши. Линия боевого столкновения проходит вдоль реки Янчокрак. И мы находимся на правом берегу, противник на левом. Там плавни, камыши и довольно неприятный для обороны участок местности, где противник может незаметно подойти", - отметил спикер Сил обороны Юга Украины.

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