Войска РФ интенсивно обстреливают южное направление и штурмуют наши позиции, - Силы обороны

На Южном направлении враг не меняет тактику и интенсивность обстрелов. Ситуация относительно вражеских действий остается без существенных изменений. Несмотря на это, оккупанты продолжают прибегать к штурмам наших позиций.

Этой ночью Одесская область снова была под прицелом вражеских БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, захватчик продолжает применять артиллерию, не прекращает наносить авиационные удары, как по позициям Сил обороны Украины, так и по близлежащим населенным пунктам вдоль всей линии фронта.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили два вражеских штурма вблизи Малиновки.

"На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил пять попыток продвинуться вперед, успеха не имел", - говорится в сообщении.

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За вчера зафиксировано почти двести вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием почти семьсот боеприпасов.

По данным Сил обороны Юга, не прекращает враг и террор мирного населения FPV - дронами. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 380 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе и барражирующими "Ланцет" и осуществили почти две сотни сбросов с БпЛА, использовав при этом 225 боеприпасов.

Также отмечается, что от ударов FPV снова страдали мирные люди в прифронтовых населенных пунктах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. В селе Червоный Маяк на Херсонщине, оккупанты атаковали с FPV-дрона 55-летнего мужчину, из-за чего он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Вражеские войска продолжают наносить огневые поражения из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по домам гражданских людей и прифронтовых территориях. Из-за российской агрессии на Херсонщине погиб человек, еще восемь - получили ранения.

"Оккупационные войска нанесли три авиационных удара, большинство из которых по Запорожской области. При этом врагом было применено 7 корректируемых авиабомб и более трех десятков неуправляемых авиационных ракет (НАР). Ударам подверглись гражданские здания, критическая и социальная инфраструктура Херсонской и Запорожской областей.

В результате вражеского обстрела по Васильевскому району Запорожской области погибла женщина", - говорится в сообщении.