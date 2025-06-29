Украинские защитники контролируют большинство днепровских островов на Херсонщине, - Силы обороны юга
Украинские военнослужащие контролируют большую часть островной зоны в пойме Днепра в Херсонской области и успешно отражают попытки российских оккупантов высадиться на них.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.
"Островная зона в подавляющем большинстве, в очень подавляющем большинстве, проще говоря, находится под контролем Сил обороны Украины. Противник несколько дней подряд пытался высадиться в южной зоне - там, где острова Нестрига, Козулиский, Забич. Он пытался только высадиться, я уже не говорю о том, что, может, и имел целью захват какого-то плацдарма. Но все эти попытки его были безуспешными", - сказал Волошин.
По его словам, возле Антоновских мостов, в нескольких километрах от островной зоны, российские оккупанты также пытаются подойти к украинским позициям, "но Силы обороны Украины уничтожают врага".
"Ну и основная задача, что сейчас враг делает, - это пытается эвакуировать свои потери, пытается осуществить какое-то там, хотя бы логистическое, обеспечение своих подразделений, которые сейчас находятся на Херсонском направлении, потому что Силы обороны Украины здесь им не дают действовать и воплощать свои планы в жизнь", - добавил Волошин.
Он также рассказал, что враг на юге Украины сосредотачивает определенное количество сил и средств для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты.
"Он сосредотачивает немало такой пехоты, чтобы эти штурмовые действия продолжались постоянно, чтобы были штурмы высокой интенсивности. Кроме того, по данным нашей разведки, противник перебросил туда... дополнительный полк... Но я хочу вас заверить, что полк - это не очень много для того, чтобы проводить какие-то серьезные масштабные наступательные действия. Проще говоря, мы его также уничтожим, как и остальные российские подразделения", - подчеркнул Волошин.
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Зараз серуть у вуха про успіхи й перемоги "контролюють більшість дніпровських островів"
риба гниє з голови
воняє
сумно
Та ну його на_голоборотька той фейсбук, відключу все, досить мабуть нервувати 😡
Ну просто сил нема - країна стікає кров'ю а Нарколідорство несе щодня Потужну куйхню , шифанєрка не закриваються ...
Просто робити свою справу: донатити, працювати, помогати хто чим може. На урядові діла махнути рукою - вони не тільки недієздатні - вони на чужому боці працюють...
Ціна та мета та результат ? Чи був потрібен той "плацдарм"? Чи що він там "сковував " у орків ?
При ермачному правди не скажуть... Тільки посилять бусифікацію
а волонтерів на всіх не вистачає
Там і так вулиці біля річки це фактично лінія фронту - на людей полюють дрони, а снаряди і міни як здрастє..
А може тупий наказ.
Сам бачив цей кошмар власними очима, досить!! Всіх треба евакуйовувати ! Бо місто знищують а разом всі села і міста напроти Херсону - від Кринок, Олешок до Голої Пристані
По Херсону і правому берегу летить усе від мін до фпв. Це означає простий факт, що нема чим відігнати чи знищити орків. Зберегти тисячі життів херсонців і райцентрів!