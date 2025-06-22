РУС
Новости Боевые действия на юге
32 629 20

Оккупанты боятся, что ВСУ осуществит операцию по захвату плацдармов на Кинбурнской и Тендровской косах, - Силы обороны юга

Оккупанты усиливают свое присутствие на Кинбурнской косе

На Кинбурнской и Тендровской косах россияне держат артиллерию и противотанковые средства. Таким образом оккупанты планируют препятствовать высадке украинского десанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Кроме того, из артиллерии оттуда противник достает до нашего берега, в частности это район Куцурубской громады, район Очакова. Поэтому... это больше похоже на то, что противник усиливает свой гарнизон на этих косах. И именно для того, что он очень боится, что мы осуществим операцию по высадке, форсированию и захвату там плацдармов", - отметил он.

Отвечая на вопрос, насколько часто вообще россияне используют тяжелую технику и танки, Волошин пояснил, что у них на направлениях использование этой техники связано с определенными рисками.

Однако, по его словам, россияне применяют эту технику и делают это на нескольких направлениях.

"В частности, и на Новопавловском направлении ранее применяли, и подтягивают ее к Ореховскому направлению, а также к Гуляйпольскому. Однако как только мы обнаруживаем - сразу по ней наносится поражение", - заверил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продолжает штурмы на Ореховском направлении, не оставляет попыток захватить островную зону Днепра на Приднепровском, - Силы обороны

Автор: 

боевые действия (4929) Кинбурнская (22) Силы обороны юга (442) Днепр река (29)
Топ комментарии
+14
Цим би речникам заткнути свої потужні фонтани, ніякого сенсу озвучувати нєпоймі чого і для чого. У нас вже є потужний балабол, що піліть відосікі єжеднєвно.
22.06.2025 12:44 Ответить
+11
Як послухати речників, ЗСУ вже десь під москвою стоять, чекають наказу штурмувати кремль. Все так добре, все чудово. Лише це гівно, DeepState, заважає лапшу вішати
22.06.2025 12:48 Ответить
+5
Чем?
Сырок сточил уйму техники и опытных подразделений на упертом курском котле. А надо было как махновские тачанки - налетели постреляли и ушли. Пока был эффект неожиданности.
22.06.2025 12:53 Ответить
Бояться,означає поважають! В кацапів повага виключно тільки через тваринний страх,і ніяк інакше!
22.06.2025 12:39 Ответить
Цим би речникам заткнути свої потужні фонтани, ніякого сенсу озвучувати нєпоймі чого і для чого. У нас вже є потужний балабол, що піліть відосікі єжеднєвно.
22.06.2025 12:44 Ответить
Та хай бояться, головне - щоб тримали там побільше сил, во ізбєжаніє.
22.06.2025 12:49 Ответить
Як послухати речників, ЗСУ вже десь під москвою стоять, чекають наказу штурмувати кремль. Все так добре, все чудово. Лише це гівно, DeepState, заважає лапшу вішати
22.06.2025 12:48 Ответить
то не десант.
то дурнувата імітація імені буданова, яка через сраку зроблена.
буданову краще б повчитися у малюка що треба робити на ворожій території.
окрім того через нестачу піхоти у сирського немає навіть ким зрізати кліщі якими ворог оточує наші великі опорні пункти а потім коли дронами вибивається повністю постачання віддаємо міста.
22.06.2025 12:52 Ответить
Как бы Сумы удержать. В лоб город с многоэтажками штурмовать не будут. А вот укрепления по флангам и резервы нада - что б не обошли, как обычно
22.06.2025 12:54 Ответить
Чем?
Сырок сточил уйму техники и опытных подразделений на упертом курском котле. А надо было как махновские тачанки - налетели постреляли и ушли. Пока был эффект неожиданности.
22.06.2025 12:53 Ответить
Курс ні чому не навчив???, дєб.ли бл.ть!!!
22.06.2025 12:56 Ответить
Цю висадку треба було робити ще в 22-23 , в не йти в лоб на Мелітополь, відрізати весь Крим від материка
22.06.2025 12:57 Ответить
Звісно бояться, як послухать Потужного про мільярд дронів хто ж не забоїться!
22.06.2025 13:04 Ответить
.І саме для того, що він дуже боїться, що ми здійснимо операцію з висадки, форсування і захоплення там плацдармів", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3559265
А що було багато таких операцій що орки дуже бояться?
22.06.2025 13:05 Ответить
Сам заявив, сам зрадів, сам переміг. А кацапи хоч знають, чого вони там бояться?
22.06.2025 13:26 Ответить
Только что вы прочитали фантазию на вольную тему от недалёкого человека, живущего на налоги украинцев. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здесь говорят что угодно, но ничего ценного.
22.06.2025 14:22 Ответить
Давно на часі!!!
22.06.2025 14:40 Ответить
В тебе пмять як у окуня (10хв)???Це вже було...в минулому році
Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій ЗСУ. Про це вночі, 29-го лютого, повідомили у Командуванні ССО і ГУР Міноборони України.
22.06.2025 14:48 Ответить
Був я колись дуже давно не Тендровській косі -відпрацьовували вдосконалення навичок особового складу .. Так от я скажу шо тільки хвора людина зхворою фантазією може послати туди шось захоплювати..
22.06.2025 14:44 Ответить
Місяць тому цей довбойоб казав ,що кацапи висадять десант в Херсоні ,а тепер розповідає ,таку ж маячню ,тільки навпаки.
22.06.2025 17:36 Ответить
А де фото з великими кучами лайна які вони залишили з переляку?
22.06.2025 20:47 Ответить
Сдавайтесь!
24.06.2025 17:21 Ответить
Перемоги не будет!
24.06.2025 17:23 Ответить
 
 