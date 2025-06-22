Оккупанты боятся, что ВСУ осуществит операцию по захвату плацдармов на Кинбурнской и Тендровской косах, - Силы обороны юга

На Кинбурнской и Тендровской косах россияне держат артиллерию и противотанковые средства. Таким образом оккупанты планируют препятствовать высадке украинского десанта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Кроме того, из артиллерии оттуда противник достает до нашего берега, в частности это район Куцурубской громады, район Очакова. Поэтому... это больше похоже на то, что противник усиливает свой гарнизон на этих косах. И именно для того, что он очень боится, что мы осуществим операцию по высадке, форсированию и захвату там плацдармов", - отметил он.

Отвечая на вопрос, насколько часто вообще россияне используют тяжелую технику и танки, Волошин пояснил, что у них на направлениях использование этой техники связано с определенными рисками.

Однако, по его словам, россияне применяют эту технику и делают это на нескольких направлениях.

"В частности, и на Новопавловском направлении ранее применяли, и подтягивают ее к Ореховскому направлению, а также к Гуляйпольскому. Однако как только мы обнаруживаем - сразу по ней наносится поражение", - заверил он.

