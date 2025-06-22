Оккупанты боятся, что ВСУ осуществит операцию по захвату плацдармов на Кинбурнской и Тендровской косах, - Силы обороны юга
На Кинбурнской и Тендровской косах россияне держат артиллерию и противотанковые средства. Таким образом оккупанты планируют препятствовать высадке украинского десанта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
"Кроме того, из артиллерии оттуда противник достает до нашего берега, в частности это район Куцурубской громады, район Очакова. Поэтому... это больше похоже на то, что противник усиливает свой гарнизон на этих косах. И именно для того, что он очень боится, что мы осуществим операцию по высадке, форсированию и захвату там плацдармов", - отметил он.
Отвечая на вопрос, насколько часто вообще россияне используют тяжелую технику и танки, Волошин пояснил, что у них на направлениях использование этой техники связано с определенными рисками.
Однако, по его словам, россияне применяют эту технику и делают это на нескольких направлениях.
"В частности, и на Новопавловском направлении ранее применяли, и подтягивают ее к Ореховскому направлению, а также к Гуляйпольскому. Однако как только мы обнаруживаем - сразу по ней наносится поражение", - заверил он.
то дурнувата імітація імені буданова, яка через сраку зроблена.
буданову краще б повчитися у малюка що треба робити на ворожій території.
окрім того через нестачу піхоти у сирського немає навіть ким зрізати кліщі якими ворог оточує наші великі опорні пункти а потім коли дронами вибивається повністю постачання віддаємо міста.
Сырок сточил уйму техники и опытных подразделений на упертом курском котле. А надо было как махновские тачанки - налетели постреляли и ушли. Пока был эффект неожиданности.
А що було багато таких операцій що орки дуже бояться?
