32 629 20

Окупанти бояться, що ЗСУ здійснять операцію із захоплення плацдармів на Кінбурнській і Тендрівській косах, - Сили оборони півдня

Окупанти посилюють свою присутність на Кінбурнській косі

На Кінбурнській і Тендрівській косах росіяни тримають  артилерію та протитанкові засоби. Таким чином окупанти планують перешкоджати висадці українського десанту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Окрім того, з артилерії звідти противник дістає до нашого берега, зокрема це район Куцурубської громади, район Очакова. Тому… це більше схоже на те, що противник посилює свій гарнізон на цих косах. І саме для того, що він дуже боїться, що ми здійснимо операцію з висадки, форсування і захоплення там плацдармів", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, наскільки часто взагалі росіяни використовують важку техніку і танки, Волошин пояснив, що у них на напрямках використання цієї техніки пов'язане з певними ризиками.

Проте, за його словами, росіяни застосовують цю техніку і роблять це на кількох напрямках.

"Зокрема,  і на Новопавлівському напрямку раніше застосовували, і підтягують її до Оріхівського напрямку, а також до Гуляйпільського. Проте як тільки ми виявляємо - одразу по ній завдається ураження", - запевнив він.

бойові дії (4684) Кінбурнська коса (26) Сили оборони півдня (467) Дніпро річка (31)
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бояться,означає поважають! В кацапів повага виключно тільки через тваринний страх,і ніяк інакше!
показати весь коментар
22.06.2025 12:39 Відповісти
Цим би речникам заткнути свої потужні фонтани, ніякого сенсу озвучувати нєпоймі чого і для чого. У нас вже є потужний балабол, що піліть відосікі єжеднєвно.
показати весь коментар
22.06.2025 12:44 Відповісти
Та хай бояться, головне - щоб тримали там побільше сил, во ізбєжаніє.
показати весь коментар
22.06.2025 12:49 Відповісти
Як послухати речників, ЗСУ вже десь під москвою стоять, чекають наказу штурмувати кремль. Все так добре, все чудово. Лише це гівно, DeepState, заважає лапшу вішати
показати весь коментар
22.06.2025 12:48 Відповісти
то не десант.
то дурнувата імітація імені буданова, яка через сраку зроблена.
буданову краще б повчитися у малюка що треба робити на ворожій території.
окрім того через нестачу піхоти у сирського немає навіть ким зрізати кліщі якими ворог оточує наші великі опорні пункти а потім коли дронами вибивається повністю постачання віддаємо міста.
показати весь коментар
22.06.2025 12:52 Відповісти
Как бы Сумы удержать. В лоб город с многоэтажками штурмовать не будут. А вот укрепления по флангам и резервы нада - что б не обошли, как обычно
показати весь коментар
22.06.2025 12:54 Відповісти
Чем?
Сырок сточил уйму техники и опытных подразделений на упертом курском котле. А надо было как махновские тачанки - налетели постреляли и ушли. Пока был эффект неожиданности.
показати весь коментар
22.06.2025 12:53 Відповісти
Курс ні чому не навчив???, дєб.ли бл.ть!!!
показати весь коментар
22.06.2025 12:56 Відповісти
Цю висадку треба було робити ще в 22-23 , в не йти в лоб на Мелітополь, відрізати весь Крим від материка
показати весь коментар
22.06.2025 12:57 Відповісти
Звісно бояться, як послухать Потужного про мільярд дронів хто ж не забоїться!
показати весь коментар
22.06.2025 13:04 Відповісти
.І саме для того, що він дуже боїться, що ми здійснимо операцію з висадки, форсування і захоплення там плацдармів", - зазначив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3559265
А що було багато таких операцій що орки дуже бояться?
показати весь коментар
22.06.2025 13:05 Відповісти
Сам заявив, сам зрадів, сам переміг. А кацапи хоч знають, чого вони там бояться?
показати весь коментар
22.06.2025 13:26 Відповісти
Только что вы прочитали фантазию на вольную тему от недалёкого человека, живущего на налоги украинцев. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здесь говорят что угодно, но ничего ценного.
показати весь коментар
22.06.2025 14:22 Відповісти
Давно на часі!!!
показати весь коментар
22.06.2025 14:40 Відповісти
В тебе пмять як у окуня (10хв)???Це вже було...в минулому році
Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій ЗСУ. Про це вночі, 29-го лютого, повідомили у Командуванні ССО і ГУР Міноборони України.
показати весь коментар
22.06.2025 14:48 Відповісти
Був я колись дуже давно не Тендровській косі -відпрацьовували вдосконалення навичок особового складу .. Так от я скажу шо тільки хвора людина зхворою фантазією може послати туди шось захоплювати..
показати весь коментар
22.06.2025 14:44 Відповісти
Місяць тому цей довбойоб казав ,що кацапи висадять десант в Херсоні ,а тепер розповідає ,таку ж маячню ,тільки навпаки.
показати весь коментар
22.06.2025 17:36 Відповісти
А де фото з великими кучами лайна які вони залишили з переляку?
показати весь коментар
22.06.2025 20:47 Відповісти
Сдавайтесь!
показати весь коментар
24.06.2025 17:21 Відповісти
Перемоги не будет!
показати весь коментар
24.06.2025 17:23 Відповісти
 
 