Окупанти бояться, що ЗСУ здійснять операцію із захоплення плацдармів на Кінбурнській і Тендрівській косах, - Сили оборони півдня
На Кінбурнській і Тендрівській косах росіяни тримають артилерію та протитанкові засоби. Таким чином окупанти планують перешкоджати висадці українського десанту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"Окрім того, з артилерії звідти противник дістає до нашого берега, зокрема це район Куцурубської громади, район Очакова. Тому… це більше схоже на те, що противник посилює свій гарнізон на цих косах. І саме для того, що він дуже боїться, що ми здійснимо операцію з висадки, форсування і захоплення там плацдармів", - зазначив він.
Відповідаючи на запитання, наскільки часто взагалі росіяни використовують важку техніку і танки, Волошин пояснив, що у них на напрямках використання цієї техніки пов'язане з певними ризиками.
Проте, за його словами, росіяни застосовують цю техніку і роблять це на кількох напрямках.
"Зокрема, і на Новопавлівському напрямку раніше застосовували, і підтягують її до Оріхівського напрямку, а також до Гуляйпільського. Проте як тільки ми виявляємо - одразу по ній завдається ураження", - запевнив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то дурнувата імітація імені буданова, яка через сраку зроблена.
буданову краще б повчитися у малюка що треба робити на ворожій території.
окрім того через нестачу піхоти у сирського немає навіть ким зрізати кліщі якими ворог оточує наші великі опорні пункти а потім коли дронами вибивається повністю постачання віддаємо міста.
Сырок сточил уйму техники и опытных подразделений на упертом курском котле. А надо было как махновские тачанки - налетели постреляли и ушли. Пока был эффект неожиданности.
А що було багато таких операцій що орки дуже бояться?
Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій ЗСУ. Про це вночі, 29-го лютого, повідомили у Командуванні ССО і ГУР Міноборони України.