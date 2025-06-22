Окупанти бояться, що ЗСУ здійснять операцію із захоплення плацдармів на Кінбурнській і Тендрівській косах, - Сили оборони півдня

На Кінбурнській і Тендрівській косах росіяни тримають артилерію та протитанкові засоби. Таким чином окупанти планують перешкоджати висадці українського десанту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Окрім того, з артилерії звідти противник дістає до нашого берега, зокрема це район Куцурубської громади, район Очакова. Тому… це більше схоже на те, що противник посилює свій гарнізон на цих косах. І саме для того, що він дуже боїться, що ми здійснимо операцію з висадки, форсування і захоплення там плацдармів", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, наскільки часто взагалі росіяни використовують важку техніку і танки, Волошин пояснив, що у них на напрямках використання цієї техніки пов'язане з певними ризиками.

Проте, за його словами, росіяни застосовують цю техніку і роблять це на кількох напрямках.

"Зокрема, і на Новопавлівському напрямку раніше застосовували, і підтягують її до Оріхівського напрямку, а також до Гуляйпільського. Проте як тільки ми виявляємо - одразу по ній завдається ураження", - запевнив він.

