Ворог продовжує штурми на Оріхівському напрямку, не полишає спроб захопити острівну зону Дніпра на Придніпровському, - Сили оборони

На Півдні України противник продовжує штурмові дії на Оріхівському напрямку, а також активно застосовує авіацію, завдаючи ударів по позиціях Сил оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив три безуспішні спроби прорвати оборону наших захисників у напрямку Новоандріївки і Кам’янського, а також завдав авіаційних ударів по Степногірську.

На Придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. За минулу добу ворог чотири рази безуспішно намагався атакувати наші позиції в районі Антонівських мостів.

На Гуляйпільському напрямку противник активних штурмових дій не проводив, проте продовжує перегрупування, здійснює розвідувальні і логістичні заходи, готуючись до відновлення штурмів.

За вчора зафіксовано 180 ворожих обстрілів з використанням понад 700 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже півтисячі ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 180 скидів з БпЛА, використавши 260 боєприпасів.

Крім того, за минулу добу ворог атакував Південь України "Шахедами". Загалом зафіксовано 72 ворожих БПЛА. Зокрема внаслідок дроновоі атаки на Білгород-Дністровський на Одещині постраждав заклад системи охорони здоров'я і адміністративні будівлі.

Минулої доби противник активно використовував авіацію на південному напрямку, завдавши 6 авіаударів. Зокрема, Степногірськ був масовано атакований 20 керованими авіаційними бомбами (КАБами). По Лобковому (Запорізька область) та Козацькому (Херсонська область) ворог застосував некеровані авіаційні ракети (НАРи). Загалом, ворожа штурмова та армійська авіація випустила 56 некерованих ракет.

Від артобстрілів і ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Зафіксовано 23 обстріли по 12 населених пунктах, зокрема по Херсону, Нікополю, Марганцю, Антонівці, Кам'янському та інших.

