Окупанти накопичують сили та засоби для активізації штурмових дій на Оріхівському напрямку,- Сили оборони Півдня

На Оріхівському напрямку російські загарбники накопичують сили та засоби задля активізації штурмових дій. На Гуляйпільському напрямку окупанти атакують в районі Малинівки на Запоріжжі, щоб перерізати логістику Сил оборони.

Про це "Суспільному" розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речника, загабники накопичують сили, щоб активізувати штурмові дії на Оріхівському напрямку - для захоплення Малої Токмачки та Кам’янського.

"Мала Токмачка - для того, щоб намагатись обійти зі східного флангу, обійти зі сходу такий населений пункт, як Оріхів. А Кам’янське - РФ хоче взяти під контроль деякі висоти, які знаходяться в цьому районі, а також через Кам’янське проходить автомобільна магістраль Харків-Сімферополь. Якщо його взяти під контроль, це фактично вхід в Запоріжжя",- сказав Волошин.

Також речник розповів про ситуацію на Гуляйпільському напрямку.

"Активізації дій на Малинівку передувала масована артилерійська підготовка по населених пунктах поблизу і по самій Малинівці. Крім того, кілька днів поспіль на цьому напрямку армія РФ завдавала ударів некерованими авіаційними ракетами. Щодня прилітало до 50 НАРів. РФ фактично намагалась зруйнувати нашу смугу інженерно-фортифікаційних споруд",- розповів військовий.

За його словами, росіяни знищили декілька українських позицій, що унеможливило їхню оборону, тому Сили оборони відійшли на фланги та надалі тримають населений пункт під контролем.

