Оккупанты накапливают силы и средства для активизации штурмовых действий на Ореховском направлении, - Силы обороны юга

На Ореховском направлении российские захватчики накапливают силы и средства для активизации штурмовых действий. На Гуляйпольском направлении оккупанты атакуют в районе Малиновки на Запорожье, чтобы перерезать логистику Сил обороны.

Об этом "Суспільному" рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин

По словам спикера, захватчики накапливают силы, чтобы активизировать штурмовые действия на Ореховском направлении - для захвата Малой Токмачки и Каменского.

"Малая Токмачка - для того, чтобы пытаться обойти с восточного фланга, обойти с востока такой населенный пункт, как Орехов. А Каменское РФ хочет взять под контроль некоторые высоты, которые находятся в этом районе, а также через Каменское проходит автомобильная магистраль Харьков-Симферополь. Если его взять под контроль, это фактически вход в Запорожье",- сказал Волошин.

Также спикер рассказал о ситуации на Гуляйпольском направлении.

"Активизации действий на Малиновку предшествовала массированная артиллерийская подготовка по населенным пунктам вблизи и по самой Малиновке. Кроме того, несколько дней подряд на этом направлении армия РФ наносила удары неуправляемыми авиационными ракетами. Ежедневно прилетало до 50 НАРов. РФ фактически пыталась разрушить нашу полосу инженерно-фортификационных сооружений", - рассказал военный.

По его словам, россияне уничтожили несколько украинских позиций, что сделало невозможным их оборону, поэтому Силы обороны отошли на фланги и в дальнейшем держат населенный пункт под контролем.

