Россия перегруппировывается на юге и готовится к новым штурмам, - Силы обороны

На южном направлении наблюдается относительное затишье в боевых столкновениях, но российские войска перегруппировываются и готовятся к новой волне штурмов.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за последние сутки на Запорожском направлении, в частности в районах Гуляйполя и Орехова, зафиксировано незначительное количество боевых столкновений, но противник нанес удары из авиации, артиллерии и применял дроны-камикадзе. На Херсонском направлении также была одна неудачная штурмовая попытка, а Херсон и прилегающие к правому берегу громады подверглись обстрелам.

В то же время, как подчеркнул Волошин, ситуация осложняется из-за подготовительных действий российских сил: продолжается перегруппировка, разведка и логистическое обеспечение. "Все говорит о том, что вскоре, через несколько дней, он снова начнет активизацию штурмовых действий", - заявил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на юге с каждым днем сохраняет тенденцию к обострению, - Силы обороны

Особое внимание спикер уделил ситуации на островах в дельте Днепра, где оккупанты пытаются скрыто форсировать реку и закрепиться на таких островах, как Козулиский, Нестрига, Бугас, Забич. По его словам, украинские защитники не позволяют врагу создать плацдарм - все попытки вторжения завершаются уничтожением вражеских подразделений.

Также противник пытается приблизиться к Антоновским мостам - стратегическому узлу переправы через Днепр, но Украинские Силы не дают ему закрепиться.

Кроме того, российские войска укрепляют оборону на временно оккупированной части юга, особенно опасаясь украинского форсирования реки, подобного операции около Крынок. Они активно минируют берега и инженерно обустраивают оборонительные позиции.

На Кинбурнской и Тендровской косах оккупанты усилили гарнизоны, перебросив артиллерию и противотанковые средства. По оценке Сил обороны, это связано со страхом потери контроля над плацдармами в случае новой наступательной операции ВСУ.

Также читайте: Ситуация на южном направлении напряженная: враг интенсивно обстреливает и наносит авиаудары, - Силы обороны