Ситуация на юге с каждым днем сохраняет тенденцию к обострению, - Силы обороны

На юге ситуация обостряется, количество боестолкновений выросло на треть. Враг активнее использует КАБы и НАРы, возросло количество артобстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Ситуация на юге с каждым днем сохраняет тенденцию к обострению. Это отражается в том, что за последнее время стало значительно больше и боевых столкновений, и авиационных ударов с применением корректируемых авиационных бомб, и неуправляемых авиационных ракет, и ударов дронами, и артиллерийских обстрелов, Ну и, конечно же, стало больше попыток врага к прорыву нашей полосы обороны", - сообщил Волошин.

По его информации, в течение второй недели лета количество боевых столкновений с врагом выросло на 33%, на 50% стало больше ракетных ударов. Кроме того, по населенным пунктам, которые расположены на юге страны, враг нанес на треть больше ударов "Шахедами".

"Относительно применений дронов-камикадзе, их тоже увеличилось по сравнению с прошлой неделей, на 10%. Сегодня в среднем враг наносит 700-710 ударов в сутки дронами. На Запорожском направлении - это около 400 в сутки, на Херсонском - около 280-300", - рассказал спикер, добавив, что потери врага за последнюю неделю также выросли на 10%.

Волошин не подтвердил информацию об увеличении общей численности врага на южном направлении, однако отметил рост количества штурмовых групп врага.

"Численность врага, в принципе, незначительно выросла, но возросло количество вражеских штурмовых подразделений. То есть те подразделения, которые до этого находились в учебных центрах и полигонах, расположенных на временно оккупированных территориях, сейчас подтянули ближе к линии боевого соприкосновения. И многие из таких штурмовых групп уже перебросили на передовые позиции, и они проводят штурмовые действия уже", - отметил спикер.

Также Волошин сообщил, что сейчас обе стороны наносят удары вглубь 5-7 км от линии фронта по так называемой "мертвой зоне". "Идет этап переброски этих штурмовых групп на передовые позиции, чтобы с них уже начинать штурмы: скрыто, по одному-два человека они сосредотачивают их на передовых позициях. В частности, на Гуляйпольское направление они перебросили и возобновили там активные штурмовые действия. И даже с применением мотоциклов они пытаются прорваться в сторону населенного пункта Малиновка", - уточнил Волошин.

