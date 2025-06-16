Ситуация на южном направлении напряженная: враг интенсивно обстреливает и наносит авиаудары, - Силы обороны

Ситуация на южном направлении остается напряженной. Враг не прекращает штурмовые действия, одновременно поддерживая высокую интенсивность обстрелов и авиационных ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, на Новопавловском направлении наши защитники остановили 32 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Отрадного, Богатыря.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурмовых действия в районе Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник осуществлял перегруппировку и наступательных действий не проводил, зато интенсивно применял авиацию и артиллерию.

На южном направлении российские войска продолжают штурмовые действия, сосредотачиваясь на Новопавловском направлении.

Обстрелы Юга

Как отмечается, общая интенсивность огневой активности остается высокой: за сутки зафиксировано почти 300 обстрелов с применением 1440 боеприпасов. Оккупанты также массово используют дроны-камикадзе (530 ударов) и сбрасывания с БпЛА (273 сбрасывания с почти 300 боеприпасами).

Только за минувшие сутки на южном направлении было осуществлено 5 авиаударов, во время которых применены 106 неуправляемых авиационных ракет.

"Российские военные целенаправленно бьют по критической инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов. От артобстрелов и ударов FPV-дронами страдают прифронтовые районы Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

В Запорожье в результате вражеской атаки на Магдалиновку ранен мужчина.

Удары по Никопольщине продолжались с вечера до утра. Повреждено промышленное предприятие. Погибших и раненых нет.

На Херсонщине из-за российской агрессии 7 человек получили ранения. Также оккупанты попали по территории фермерского хозяйства.