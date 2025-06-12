Враг ежедневно штурмует район вокруг Антоновского моста, пытается захватить плацдарм, - Силы обороны

Российские захватчики пытаются выбить Силы обороны из района Антоновского моста и захватить плацдарм, с которого удобно обстреливать деоккупированную территорию Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"Противник постоянно проводит свои штурмовые действия возле Антоновского моста, пытаясь выбить наших бойцов, которые находятся возле этих мостов и не дают противнику подойти ближе к тому, чтобы захватить плацдарм и осуществлять обстрелы правого берега... Противник пытается применять немало средств для того, чтобы себя как-то защитить, в частности средства радиоэлектронной борьбы, которые он размещает на плавсредствах. Но это ему мало помогает, где мы не можем его уничтожить дронами, мы его уничтожаем, например, применив артиллерию, минометы и другие средства поражения", - отметил он.

Вся островная зона в устье Днепра на сегодня находится под контролем Сил обороны Украины, над большинством из них украинская сторона удерживает огневой контроль.

"И когда враг пытается осуществить какие-то форсировочные или разведывательно-поисковые действия, мы стараемся его уничтожать еще когда он находится у своего берега. Но ежедневно на этом направлении противник продолжает осуществлять такие разведывательно-поисковые действия, пытается высадиться на одном из островов. В основном за последнее время это южная часть этой островной зоны, это такие острова, как Нестига, Забич, Бугаз. Там он не имеет там никаких успехов, не может нигде закрепиться, мы их уничтожаем", - рассказал Волошин.

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