Ворог щодня штурмує район навколо Антонівського мосту, намагається захопити плацдарм, - Сили оборони

Російські загарбники намагаються вибити Сили оборони з району Антонівського мосту та захопити плацдарм, з якого зручно обстрілювати деокуповану територію Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Противник постійно проводить свої штурмові дії біля Антонівського мосту, намагаючись вибити наших бійців, які знаходяться біля цих мостів і не дають противнику підійти ближче до того, щоб захопити плацдарм і здійснювати обстріли правого берега... Противник намагається застосовувати чимало засобів для того, щоб себе якось захистити, зокрема засоби радіоелектронної боротьби, які він розміщує на плавзасобах. Але це йому мало допомагає, де ми не можемо його знищити дронами, ми його знищуємо, наприклад, застосувавши артилерію, міномети та інші засоби ураження", - зазначив він.

Вся острівна зона в гирлі Дніпра на сьогодні перебуває під контролем Сил оборони України, над більшість з них українська сторона утримує вогневий контроль.

"І коли ворог намагається здійснити якісь форсувальні чи розвідувально-пошукові дії, ми намагаємося його знищувати ще коли він перебуває біля свого берега. Але щодня на цьому напрямку противник продовжує здійснювати такі розвідувально-пошукові дії, намагається висадитись на одному з островів. В основному за останній час це південна частина цієї острівної зони, це такі острови, як Нестига, Забич, Бугаз. Там він не має там жодних успіхів, не може ніде закріпитися, ми їх знищуємо", - розповів Волошин.

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