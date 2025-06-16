Ситуація на південному напрямку напружена: ворог інтенсивно обстрілює та завдає авіаударів, - Сили оборони

Ситуація на південному напрямку залишається напруженою. Ворог не припиняє штурмові дії, одночасно підтримуючи високу інтенсивність обстрілів і авіаційних ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, на Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 32 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурмові дії в районі Новоандріївки.

Минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник здійснював перегрупування і наступальних дій не проводив, зате інтенсивно застосовував авіацію і артилерію.

На південному напрямку російські війська продовжують штурмові діі, зосереджуючись на Новопавлівському напрямку.

Обстріли Півдня

Як зазначається, загальна інтенсивність вогневі активності залишається високою: за добу зафіксовано майже 300 обстрілів із застосуванням 1440 боєприпасів. Окупанти також масово використовують дрони-камікадзе (530 ударів) та скиди з БпЛА (273 скиди з майже 300 боєприпасами).

Лише за минулу добу на південному напрямку було здійснено 5 авіаударів, під час яких застосовано 106 некерованих авіаційних ракет.

"Російські військові цілеспрямовано б'ють по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів. Від артобстрілів та ударів FPV-дронами страждають прифронтові райони Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки на Магдалинівку поранено чоловіка.

Удари по Нікопольщині тривали з вечора до ранку. Пошкоджене промислове підприємство. Загиблих та поранених немає.

На Херсонщині через російську агресію 7 людей дістала поранення. Також окупанти поцілили по території фермерського господарства.