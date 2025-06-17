Ситуація на півдні з кожним днем зберігає тенденцію до загострення, - Сили оборони

На півдні ситуація загострюється, кількість боєзіткнень зросла на третину. Ворог активніше використовує КАБи та НАРи, зросла кількість артобстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ситуація на півдні з кожним днем зберігає тенденцію до загострення. Це відображається в тому, що за останній час стало значно більше і бойових зіткнень, і авіаційних ударів із застосуванням корегованих авіаційних бомб, і некерованих авіаційних ракет, і ударів дронами, і артилерійських обстрілів, Ну і, звичайно ж, стало більше спроб ворога до прориву нашої смуги оборони", – повідомив Волошин.

За його інформацією, упродовж другого тижня літа кількість бойових зіткнень з ворогом зросла на 33%, на 50% стало більше ракетних ударів. Крім того, по населених пунктах, які розташовані на півдні країни, ворог завдав на третину більше ударів "Шахедами".

"Щодо застосувань дронів-камікадзе, їх теж збільшилось, порівняно з минулим тижнем, на 10%. Сьогодні в середньому ворог завдає 700-710 ударів за добу дронами. На Запорізькому напрямку – це близько 400 на добу, на Херсонському – близько 280-300", – розповів речник, додавши, що втрати ворога за останній тиждень також зросли на 10%.

Волошин не підтвердив інформацію щодо збільшення загальної чисельності ворога на південному напрямку, однак відзначив зростання кількості штурмових груп ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог відновив штурми на Гуляйпільському напрямку, - Сили оборони півдня

"Чисельність ворога, в принципі, незначно зросла, але зросла кількість ворожих штурмових підрозділів. Тобто ті підрозділи, які до цього перебували в навчальних центрах і полігонах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, зараз підтягнули ближче до лінії бойового зіткнення. І чимало з таких штурмових груп вже перекинули на передові позиції, і вони проводять штурмові дії вже", – зазначив речник.

Також Волошин повідомив, що наразі обидві сторони завдають ударів вглиб 5-7 км від лінії фронту по так званій "мертвій зоні". "Йде етап перекидання цих штурмових груп на передові позиції, щоб з них вже починати штурми: приховано, по одному-два чоловіки вони зосереджують їх на передових позиціях. Зокрема, на Гуляйпільський напрямок вони перекинули і відновили там активні штурмові дії. І навіть із застосуванням мотоциклів вони намагаються прорватися в бік населеного пункту Малинівка", – уточнив Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на південному напрямку напружена: ворог інтенсивно обстрілює та завдає авіаударів, - Сили оборони