Ворог відновив штурми на Гуляйпільському напрямку, - Сили оборони півдня

На південному напрямку російські загарбники збільшили кількість авіаційних ударів по позиціях захисників та прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми поблизу Нестерянки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.

За вчора зафіксовано 215 ворожих обстрілів, як цивільної інфраструктури, так і позицій наших захисників, з використанням замалим 900 боєприпасів.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли понад 400 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 200 скидів з БпЛА, використавши при цьому майже 250 боєприпасів.

Ворожі війська продовжують завдавати вогневого ураження з різних видів важкого артилерійського озброєння та РСЗВ по цивільних людях і прифронтових територіях. За минулу добу зафіксовано 21 обстріл по 11 населеним пунктам Миколаївщини, Херсонщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини.

Окупаційні війська завдали 9 авіаційних ударів, більшість з яких по Запорізькій області. Ворогом було застосовано 26 керованих авіабомб (КАБ) та 106 некерованих авіаційних ракет (НАР).

