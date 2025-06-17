Враг возобновил штурмы на Гуляйпольском направлении, - Силы обороны юга

На южном направлении российские захватчики увеличили количество авиационных ударов по позициям защитников и прилегающих к линии боевого соприкосновения населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Новоселка, Вольное Поле, Богатырь, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре наступательные действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Нестерянки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

За вчера зафиксировано 215 вражеских обстрелов, как гражданской инфраструктуры, так и позиций наших защитников, с использованием почти 900 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли более 400 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и осуществили 200 сбросов с БпЛА, использовав при этом почти 250 боеприпасов.

Вражеские войска продолжают наносить огневое поражение из различных видов тяжелого артиллерийского вооружения и РСЗО по гражданским людям и прифронтовым территориям. За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел по 11 населенным пунктам Николаевщины, Херсонщины, Запорожья, Днепропетровщины.

Оккупационные войска нанесли 9 авиационных ударов, большинство из которых по Запорожской области. Врагом было применено 26 управляемых авиабомб (КАБ) и 106 неуправляемых авиационных ракет (НАР).

