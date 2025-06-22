Враг продолжает штурмы на Ореховском направлении, не оставляет попыток захватить островную зону Днепра на Приднепровском, - Силы обороны

На Юге Украины противник продолжает штурмовые действия на Ореховском направлении, а также активно применяет авиацию, нанося удары по позициям Сил обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

На Ореховском направлении враг совершил три безуспешные попытки прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки и Каменского, а также нанес авиационные удары по Степногорску.

На Приднепровском направлении противник проводит перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные меры для продолжения попыток захватить островную зону Днепра. За минувшие сутки враг четыре раза безуспешно пытался атаковать наши позиции в районе Антоновских мостов.

На Гуляйпольском направлении противник активных штурмовых действий не проводил, однако продолжает перегруппировку, осуществляет разведывательные и логистические мероприятия, готовясь к возобновлению штурмов.

За вчера зафиксировано 180 вражеских обстрелов с использованием более 700 боеприпасов.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти полтысячи ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили 180 сбрасываний с БпЛА, использовав 260 боеприпасов.

Кроме того, за минувшие сутки враг атаковал Юг Украины "Шахедами". Всего зафиксировано 72 вражеских БПЛА. В частности, в результате дроновой атаки на Белгород-Днестровский Одесской области пострадало учреждение системы здравоохранения и административные здания.

За прошедшие сутки противник активно использовал авиацию на южном направлении, нанеся 6 авиаударов. В частности, Степногорск был массированно атакован 20 управляемыми авиационными бомбами (КАБами). По Лобковому (Запорожская область) и Казацкому (Херсонская область) враг применил неуправляемые авиационные ракеты (НАРы). В общем, вражеская штурмовая и армейская авиация выпустила 56 неуправляемых ракет.

От артобстрелов и ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Зафиксировано 23 обстрела по 12 населенным пунктам, в том числе по Херсону, Никополю, Марганцу, Антоновке, Каменскому и другим.

