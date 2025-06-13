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Новости Бои на Херсонщине
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Враг пытается форсировать днепровские протоки и создать плацдарм на одном из островов, — Силы обороны юга

бои за острова на Днепре

На Приднепровском направлении враг собирает определенное количество штурмовых групп и пытается захватить плацдарм на одном из островов, чтобы в дальнейшем пытаться форсировать Днепр.

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Враг постоянно проводит попытки форсировать днепровские проливы, на большой Днепр он еще не вышел. Однако он пытается преодолеть эти проливы небольшим группами пехоты и захватить плацдарм на островах в днепровской дельте", - сказал Волошин.

Кроме того, оккупанты пытаются выйти к Антоновскому мосту, где также смогут выйти к руслу Днепра.

"И возле нескольких населенных пунктов, таких как Ивановка, Казацкое противник ищет слабые места в нашей обороне, проводит разведку нашей полосы инженерных заграждений. Это фактически разведывательно-поисковые действия", - сказал спикер СОП.

Также читайте: За острова на Днепре идут постоянные бои, - ГУР

Автор: 

Херсонская область (4908) Днепр река (21) война в Украине (4795)


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Наші Кринки нічому їх не навчили, і це добре.
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13.06.2025 17:54 Ответить
Може й так.
Головне щоб після війни розсекретили, чи був ефект від тої крівавої битви ...

А щє є новина - мільооного орка в сюрпризному пакеті відправили "домой в говєнь". Мєлочь а приємно....
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13.06.2025 18:27 Ответить
намагається захопити плацдарм на одному з островів, щоб надалі намагатися форсувати Дніпро

Намагається намагатися - от же ж падло таке!
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13.06.2025 18:04 Ответить
ДИБІЛА Кусок Ти тут вісиш цілодобово, щоб помилки вичитувати???
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13.06.2025 18:06 Ответить
Так можно відкрити шлюзи і затопити ціх нахаб
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13.06.2025 18:21 Ответить
Стиць пердиць!!
Так дамба ж зруйнована!! Саме та що найближче до Антонівки орки ж затопили наші території , всі знають ...
Була версія, що очікували перепправу і хотіли хвилею змести війска у наступі. По факту і своїх в окопах затопили , бо команда на бабах прийшла несподівано і швидко
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13.06.2025 18:30 Ответить
 
 