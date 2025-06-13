Враг пытается форсировать днепровские протоки и создать плацдарм на одном из островов, — Силы обороны юга
На Приднепровском направлении враг собирает определенное количество штурмовых групп и пытается захватить плацдарм на одном из островов, чтобы в дальнейшем пытаться форсировать Днепр.
Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"Враг постоянно проводит попытки форсировать днепровские проливы, на большой Днепр он еще не вышел. Однако он пытается преодолеть эти проливы небольшим группами пехоты и захватить плацдарм на островах в днепровской дельте", - сказал Волошин.
Кроме того, оккупанты пытаются выйти к Антоновскому мосту, где также смогут выйти к руслу Днепра.
"И возле нескольких населенных пунктов, таких как Ивановка, Казацкое противник ищет слабые места в нашей обороне, проводит разведку нашей полосы инженерных заграждений. Это фактически разведывательно-поисковые действия", - сказал спикер СОП.
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Головне щоб після війни розсекретили, чи був ефект від тої крівавої битви ...
А щє є новина - мільооного орка в сюрпризному пакеті відправили "домой в говєнь". Мєлочь а приємно....
Намагається намагатися - от же ж падло таке!
Так дамба ж зруйнована!! Саме та що найближче до Антонівки орки ж затопили наші території , всі знають ...
Була версія, що очікували перепправу і хотіли хвилею змести війска у наступі. По факту і своїх в окопах затопили , бо команда на бабах прийшла несподівано і швидко