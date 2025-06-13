Враг пытается форсировать днепровские протоки и создать плацдарм на одном из островов, — Силы обороны юга

На Приднепровском направлении враг собирает определенное количество штурмовых групп и пытается захватить плацдарм на одном из островов, чтобы в дальнейшем пытаться форсировать Днепр.

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Враг постоянно проводит попытки форсировать днепровские проливы, на большой Днепр он еще не вышел. Однако он пытается преодолеть эти проливы небольшим группами пехоты и захватить плацдарм на островах в днепровской дельте", - сказал Волошин.

Кроме того, оккупанты пытаются выйти к Антоновскому мосту, где также смогут выйти к руслу Днепра.

"И возле нескольких населенных пунктов, таких как Ивановка, Казацкое противник ищет слабые места в нашей обороне, проводит разведку нашей полосы инженерных заграждений. Это фактически разведывательно-поисковые действия", - сказал спикер СОП.

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