Ворог намагається форсувати дніпровські протоки та створити плацдарм на одному з островів, - Сили оборони півдня

На Придніпровському напрямку ворог збирає певну кількість штурмових груп і намагається захопити плацдарм на одному з островів, щоб надалі намагатися форсувати Дніпро.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Ворог постійно проводить спроби форсувати дніпровські протоки, на велике Дніпро він ще не вийшов. Проте він намагається подолати ці протоки невеликим групами піхоти і захопити плацдарм на островах в дніпровській дельті", — сказав Волошин.

Крім того, окупанти намагаються вийти до Антонівського мосту, де також зможуть вийти до русла Дніпра.

"І біля кількох населених пунктів, таких як Іванівка, Козацьке противник шукає слабкі місця в нашій обороні, проводить розвідку нашої смуги інженерних загороджень. Це фактично розвідувально-пошукові дії", — сказав речник СОП.

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