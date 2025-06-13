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Новини Бої на Херсонщині
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Ворог намагається форсувати дніпровські протоки та створити плацдарм на одному з островів, - Сили оборони півдня

бої за острови на Дніпрі

На Придніпровському напрямку ворог збирає певну кількість штурмових груп і намагається захопити плацдарм на одному з островів, щоб надалі намагатися форсувати Дніпро.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Ворог постійно проводить спроби форсувати дніпровські протоки, на велике Дніпро він ще не вийшов. Проте він намагається подолати ці протоки невеликим групами піхоти і захопити плацдарм на островах в дніпровській дельті", — сказав Волошин.

Крім того, окупанти намагаються вийти до Антонівського мосту, де також зможуть вийти до русла Дніпра.

"І біля кількох населених пунктів, таких як Іванівка, Козацьке противник шукає слабкі місця в нашій обороні, проводить розвідку нашої смуги інженерних загороджень. Це фактично розвідувально-пошукові дії", — сказав речник СОП.

Також читайте: За острови на Дніпрі йдуть постійні бої, – ГУР

Автор: 

Херсонська область (5898) Дніпро річка (22) війна в Україні (4830)


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Наші Кринки нічому їх не навчили, і це добре.
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13.06.2025 17:54 Відповісти
Може й так.
Головне щоб після війни розсекретили, чи був ефект від тої крівавої битви ...

А щє є новина - мільооного орка в сюрпризному пакеті відправили "домой в говєнь". Мєлочь а приємно....
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13.06.2025 18:27 Відповісти
намагається захопити плацдарм на одному з островів, щоб надалі намагатися форсувати Дніпро

Намагається намагатися - от же ж падло таке!
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13.06.2025 18:04 Відповісти
ДИБІЛА Кусок Ти тут вісиш цілодобово, щоб помилки вичитувати???
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13.06.2025 18:06 Відповісти
Так можно відкрити шлюзи і затопити ціх нахаб
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13.06.2025 18:21 Відповісти
Стиць пердиць!!
Так дамба ж зруйнована!! Саме та що найближче до Антонівки орки ж затопили наші території , всі знають ...
Була версія, що очікували перепправу і хотіли хвилею змести війска у наступі. По факту і своїх в окопах затопили , бо команда на бабах прийшла несподівано і швидко
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13.06.2025 18:30 Відповісти
 
 