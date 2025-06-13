Ворог намагається форсувати дніпровські протоки та створити плацдарм на одному з островів, - Сили оборони півдня
На Придніпровському напрямку ворог збирає певну кількість штурмових груп і намагається захопити плацдарм на одному з островів, щоб надалі намагатися форсувати Дніпро.
Про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
"Ворог постійно проводить спроби форсувати дніпровські протоки, на велике Дніпро він ще не вийшов. Проте він намагається подолати ці протоки невеликим групами піхоти і захопити плацдарм на островах в дніпровській дельті", — сказав Волошин.
Крім того, окупанти намагаються вийти до Антонівського мосту, де також зможуть вийти до русла Дніпра.
"І біля кількох населених пунктів, таких як Іванівка, Козацьке противник шукає слабкі місця в нашій обороні, проводить розвідку нашої смуги інженерних загороджень. Це фактично розвідувально-пошукові дії", — сказав речник СОП.
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Головне щоб після війни розсекретили, чи був ефект від тої крівавої битви ...
А щє є новина - мільооного орка в сюрпризному пакеті відправили "домой в говєнь". Мєлочь а приємно....
Намагається намагатися - от же ж падло таке!
Так дамба ж зруйнована!! Саме та що найближче до Антонівки орки ж затопили наші території , всі знають ...
Була версія, що очікували перепправу і хотіли хвилею змести війска у наступі. По факту і своїх в окопах затопили , бо команда на бабах прийшла несподівано і швидко