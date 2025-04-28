За острови на Дніпрі йдуть постійні бої, – ГУР

За острови на Дніпрі у Херсонській області йдуть постійні бої.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ситуація на островах залишається напруженою, звичайно. Це величезна зона відповідальності, це територія, яку мають контролювати спеціально навчені, підготовлені люди, і в них має бути відповідне забезпечення. Відповідно, хто контролює Дніпровські острови, той в якійсь мірі контролює той чи інший берег. За ці острови йдуть постійні бойові зіткнення, за ці острови йдуть постійні бої", – сказав Черняк.

За словами представника ГУР, Сили оборони України "стійко стоять і не дають відвоювати ворогам ту територію, яку вони постійно кожного дня намагаються захопити".

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Нагадуємо, острови у гирлі Дніпра, по якому фактично проходить зона поділу Херсонської області та правобережну та лівобережну, перебувають у так званій "сірій зоні" бойових дій.