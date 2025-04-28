За острова на Днепре идут постоянные бои, - ГУР

За острова на Днепре на Херсонщине идут постоянные бои.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Ситуация на островах остается напряженной, конечно. Это огромная зона ответственности, это территория, которую должны контролировать специально обученные, подготовленные люди, и у них должно быть соответствующее обеспечение. Соответственно, кто контролирует Днепровские острова, тот в какой-то степени контролирует тот или иной берег. За эти острова идут постоянные боевые столкновения, за эти острова идут постоянные бои", - сказал Черняк.

По словам представителя ГУР, Силы обороны Украины "стойко стоят и не дают отвоевать врагам ту территорию, которую они постоянно каждый день пытаются захватить".

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Напоминаем, острова в устье Днепра, по которому фактически проходит зона разделения Херсонской области на правобережную и левобережную, находятся в так называемой "серой зоне" боевых действий.