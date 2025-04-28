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Новости Ситуация на фронте
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За острова на Днепре идут постоянные бои, - ГУР

речной десант

За острова на Днепре на Херсонщине идут постоянные бои.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Ситуация на островах остается напряженной, конечно. Это огромная зона ответственности, это территория, которую должны контролировать специально обученные, подготовленные люди, и у них должно быть соответствующее обеспечение. Соответственно, кто контролирует Днепровские острова, тот в какой-то степени контролирует тот или иной берег. За эти острова идут постоянные боевые столкновения, за эти острова идут постоянные бои", - сказал Черняк.

По словам представителя ГУР, Силы обороны Украины "стойко стоят и не дают отвоевать врагам ту территорию, которую они постоянно каждый день пытаются захватить".

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Напоминаем, острова в устье Днепра, по которому фактически проходит зона разделения Херсонской области на правобережную и левобережную, находятся в так называемой "серой зоне" боевых действий.

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ГУР (430) Херсонская область (4783) Днепр река (19) война в Украине (3972)


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Коротше,ясно. Кацапи вже по правому березі тиняються.
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28.04.2025 19:29 Ответить
не тиняються.. насправді контактних боїв немає..орки виявляються та знищуються розрахунками бпла та артилерії, але намагаються просуватися, що в них дуже погано виходить...
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28.04.2025 19:54 Ответить
"Ситуація на островах залишається напруженою, звичайно"....

Ситуація на островах залишається напруженою, звичайно і контрольованою ....
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28.04.2025 20:45 Ответить
 
 