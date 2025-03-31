Оккупанты пытаются переправиться через Днепр и захватить плацдарм на правобережье Херсонщины, - Силы обороны Юга

Войска РФ систематически пытаются высадиться на правобережье Херсонщины, чтобы создать там плацдарм.

Об этом в телеэфире сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За минувшие сутки несколько увеличилась огневая активность врага и, в частности, количество ударов FPV-дронами. Зафиксировано 530 таких ударов, и эта цифра больше, чем средняя на этом направлении, которая составляет 450-470 ударов в сутки. Кроме того, не спадает огневая активность и по обстрелам из РСЗО и артиллерийских систем. Что касается штурмовых действий, то за минувшие сутки на юге их произошло не так много, как за другие дни, - всего 8: 4 - на Гуляйпольском, 2 - на Ореховском и 2 - на Приднепровском направлениях", - отметил Волошин.

В то же время он подчеркнул, что за прошлый месяц произошло более 300 боестолкновений, активнее всего враг действовал на Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

За минувшие сутки, по словам спикера, враг пытался штурмовать на Гуляйпольском направлении в районе Привольного и Вольного Поля, на Ореховском направлении - прорваться к Малым Щербакам и Степному, на Приднепровском направлении - переправиться на правый берег в районе Садового.

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Волошин отметил, что и на Гуляйпольском, и на Ореховском направлениях враг накапливает определенные силы и средства штурмовых групп, а также вооружение и боевую технику для проведения таких штурмовых действий. Речь идет о боевых действиях малыми группами для улучшения тактического положения, а не о стратегическом наступлении противника.

Комментируя ситуацию на Херсонщине, спикер сообщил, что на Херсонском направлении линия боевого столкновения проходит по руслу реки Днепр. Враг пытается перебраться на островную зону, которая под огневым контролем Сил обороны Украины. Однако противник стремится высадиться и захватить определенный плацдарм, постоянно осуществляет диверсионно-поисковые действия.

"Малые группы пехоты пытаются на плавсредствах переправиться через Днепр, через проливы днепровские, на островную зону. Захватить этот плацдарм, чтобы оттуда осуществлять огневое воздействие на правый берег, где расположены наши позиции, где немало наших населенных пунктов", - отметил Волошин.

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Он сообщил, что за минувшие сутки враг пытался высадиться вблизи села Садового, продолжает активность у Антоновских мостов.