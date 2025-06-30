Війська РФ інтенсивно обстрілюють Південний напрямок та штурмують наші позиції, - Сили оборони

На Південному напрямку ворог не змінює тактику та інтенсивність обстрілів. Ситуація щодо ворожих дій залишається без суттєвих змін. Попри це, окупанти продовжують вдаватися до штурмів наших позицій.

Цієї ночі Одещина знову була під прицілом ворожих БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, загарбник продовжує застосовувати артилерію, не припиняє завдавати авіаційних ударів, як по позиціях Сил оборони України, так і по прилеглих населених пунктах вздовж усієї лінії фронту.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили два ворожі штурми поблизу Малинівки.

"На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення. Противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять спроб просунутись уперед, успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські захисники контролюють більшість дніпровських островів на Херсонщині, - Сили оборони півдня

За вчора зафіксовано майже двісті ворожих обстрілів, як цивільної інфраструктури, так і позицій наших оборонців, з використанням майже сімсот боєприпасів.

За даними Сил оборони Півдня, не припиняє ворог й терор мирного населення FPV - дронами. Впродовж минулої доби окупанти нанесли 380 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, в тому числі й баражуючими "Ланцет" та здійснили майже дві сотні скидів з БпЛА, використавши при цьому 225 боєприпасів.

Також зазначається, що від ударів FPV знову потерпали мирні люди у прифронтових населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей. У селі Червоний Маяк що на Херсонщині, окупанти атакували з FPV-дрона 55-річного чоловіка, через що він дістав поранення, несумісні з життям.

Ворожі війська продовжують завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по будинках цивільних людей і прифронтових територіях. Через російську агресію на Херсонщині загинула людина, ще вісім- дістали поранення.

"Окупаційні війська завдали три авіаційні удари, більшість з яких по Запорізькій області. При цьому ворогом було застосовано 7 корегованих авіабомби та понад три десятки некерованих авіаційних ракет (НАР). Ударів зазнали цивільні будівлі, критична та соціальна інфраструктура Херсонської та Запорізької областей.

Внаслідок ворожого обстрілу по Василівському району Запорізької області загинула жінка", - йдеться у повідомленні.